Microsoft Flight Simulator позволяет игрокам попасть в само сердце урагана Ида: невероятные фото

Благодаря функции, формирующей погоду в игре в соответствии с условиями в реальном времени, геймеры могут пролететь через настоящий ураган. Подробнее в материале.

С момента релиза, состоявшегося в прошлом году, Microsoft Flight Simulator стал настоящим хитом среди геймеров, всегда мечтавших побывать в роли пилота. Кроме привычных спокойных полетов, изобретательные игроки используют исключительные технологии игры в очень неожиданном ключе.

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Благодаря тому, что игра использует реальные данные о погодных условиях для создания виртуальной карты, пользователи могут отслеживать обновления погоды в реальном времени и исследовать их влияние на воздушные пути.

Свежим объектом интереса геймеров стал ураган Ида, бушующий над американской Луизианой. Понятно, что в реальности настоящий самолет ни при каких условиях не полетел бы в самый центр непогоды, но Microsoft Flight Simulator дает игрокам редкую возможность увидеть такой ход событий, без какой-либо опасности.

Ураган Ида в Microsoft Flight Simulator / изображение с твиттер-аккаунта @adamcarter

Итак, ураган предстает в игре, с густыми, раздутыми облаками, очень плохой видимостью, а иногда даже с молниями и демонстрирует всю мощь стихии.

Молния в центре урагана Ида в Microsoft Flight Simulator / изображение с твиттер-аккаунта @godfree

Microsoft Flight Simulator – отличный инструмент для путешествий по миру в виртуальном виде, особенно на фоне пандемии, которая все еще препятствует внутренним и международным авиаперевозкам. В то время, когда в реальном мире существует масса запретов, в мире игры игроки ограничены только ее законами и собственной фантазией, что и позволяет им снимать подобные кадры.