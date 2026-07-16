Microsoft по ошибке удалила 25-летний профиль пользователя Xbox

История Джошуа Кхейна всколыхнула игровое сообщество. После того как его 25-летний аккаунт взломали хакеры, Microsoft вместо помощи просто удалила профиль. Пользователь потерял тысячи евро, потраченные на игры, и бесценные семейные фотографии, что вызвало волну возмущения в сети.

Трагедия в "цифровом облаке": что именно потерял пользователь

Джошуа Кхейн обратился в службу поддержки Microsoft после того, как злоумышленники получили доступ к его учетной записи и сменили пароли. Компания официально подтвердила факт взлома, однако ее дальнейшие действия шокировали владельца. Вместо того чтобы инициировать процедуру восстановления доступа для настоящего владельца, модераторы решили просто удалить профиль. Об этом пишет издание TheGamer.

Вместе с профилем Xbox навсегда исчезли все файлы в облачном хранилище OneDrive. Джошуа лишился личного цифрового архива за четверть века, библиотеки игр, на которую потратил тысячи евро, и, что самое болезненное, – фотографий своего маленького сына.

25 лет данных, тысячи евро, потраченные на игры. Фото моего сына-младенца? Исчезли!

– прокомментировал ситуацию пострадавший пользователь Джошуа Кхейн в своем Twitter.

Сначала в Microsoft заявили, что ему придется покупать все игры заново на новом аккаунте. Но затем ситуация получила широкую огласку, когда гневный пост Джошуа стал вирусным, собрав тысячи слов поддержки.

Реакция Microsoft и будущее сервиса

После нескольких дней молчания и растущего давления со стороны общественности корпорация изменила свою позицию. Официальная служба поддержки Xbox наконец связалась с пострадавшим, признав ошибку и пообещав сделать все возможное для восстановления данных.

Нам жаль, что это произошло. Это не тот опыт, который мы хотим предоставить кому-либо, чья учетная запись была скомпрометирована,

– заявили представители службы поддержки Xbox.

Сейчас специалисты пытаются вернуть Джошуа доступ к его покупкам и файлам.

Этот инцидент поднял острый вопрос о реальности владения цифровым контентом. Многие геймеры опасаются, что в эпоху отказа от физических носителей корпорации могут лишить людей доступа к их покупкам в любой момент.