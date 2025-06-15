Провальный релиз MindsEye дополнил впечатляющий антирекорд

MindsEye – дебютная игра студии Build a Rocket Boy, основанной ветераном Rockstar Лесли Бензисом, не просто провалилась на релизе, а вошла в историю, установив серьезный антирекорд.

2025 год подходит к своему экватору, а значит уже можно подводить некоторые итоги по нынешним релизам видеоигр и авторам MindsEye вряд ли понравится достижение, которое осуществило их творение, сообщает 24 Канал.

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Худшая игра в году

В противовес хитовой Clair Obscur: Expedition 33, которая стала самой рейтинговой игрой в истории Metacritic, дебютный проект Build a Rocket Boy достиг абсолютно обратного результата.

Очевидно понимая, что их ждет, студия не присылала критикам игру до ее релиза, поэтому обзоры начали появляться только в течение нескольких последних дней.

Как можно было бы предположить, отзывы о MindsEye оказались не то что не положительными, а настолько негативными, что проект довольно быстро стал хуже всего оцененной игрой 2025 года.

Трейлер провальной игры – смотрите видео

На момент написания материала MindsEye имеет оценку критиков на портале Metacritic в 43 из 100 возможных и 2.4/10 от геймеров (версия для ПК), что является самым низким баллом среди релизов 2025 года.

Довольно комично, что игру, которую пытались рекламировать как "конкурентку GTA 6" постигла столь бесславная участь.

Хотя история индустрии знает случаи, когда провальный релиз удавалось стереть из памяти геймеров удачными обновлениями, как вот это было с Cyberpunk 2077 и польской студией CDPR, сомневаемся что в Build a Rocket Boy смогут повторить этот трюк.