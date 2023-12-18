Геймер показал невероятный мир в Minecraft, созданный за 12 тысяч дней

Поклонник Minecraft смог не только выжить в течение 12 тысяч игровых дней в хардкорном режиме, но и построить за это время увлекательный игровой мир. Своим творением он поделился в соцсетях.

Поскольку этот мир выстроен в самом сложном режиме игры, многие геймеры были поражены как настойчивостью игрока, так и структурами, которые он смог построить в своем мире.

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Невероятный мир в Minecraft

Minecraft известен тем, что предлагает практически нескончаемую творческую свободу. В игре есть творческий режим, который предоставляет игрокам неограниченные ресурсы и удаляет элементы выживания, чтобы обеспечить опыт, сосредоточенный на строительстве и сотворении мира.

Многие решают играть в творческом режиме, поскольку он более прост, чем стандартный режим выживания. Некоторые, однако, решают играть в режиме хардкора, что дает игроку только одну жизнь. И, как показал этот геймер, в нем можно не только выживать и творить.

Геймер рассказал, что в хардкорном режиме он смог выживать в течение двух лет. В общей сложности это получилось около 12 тысяч игровых дней. Это действительно невероятный показатель, ведь в самом сложном режиме геймеры могут выживать совсем недолго.