Minecraft намекает на кроссовер со второй частью "Дюны"

Похоже, коллаборация Xbox с миром "Дюны" не ограничится королевским орнитоптером в Microsoft Flight Simulator. На тематический кроссовер намекнули разработчики еще одной игры, принадлежащей компании.

Неужели это анонс?

С недавней мировой премьерой фильма "Дюна: Часть вторая" кинокомпаний Legendary Pictures и Warner Bros. Pictures решили поздравить создатели культовой игры Minecraft от студии Mojang: "Поздравляем наших партнеров из Legendary и Warner Bros. Pictures. Интересно, что же сейчас находится в работе?" – свидетельствует оставленное 3 марта сообщение от официального аккаунта Minecraft.

Смотрите также Посетите Арракис с новым бесплатным дополнением для Microsoft Flight Simulator на тему "Дюны"

Послание авторам фильма разработчики сопроводили скриншотом из своей игры, что явно напоминает постер к выходу "Дюна: Часть вторая".

И хотя мы не имеем никаких официальных подтверждений, вероятно, таким образом авторы Minecraft намекают на кроссовер с "Дюной". Самые смелые предположения даже заговорили о целом фильме во вселенной "Дюны", но в стилистике Minecraft. Учитывая ажиотаж вокруг продолжения этой истории, такой шаг не должен никого удивлять.