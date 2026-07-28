Студия Mojang объявила о масштабном обновлении системных требований из-за технической эволюции игры и перехода на новые графические технологии, говорится на minecraft.net.
Как игра "выросла" из старого железа?
Самая известная игра в мире уже более 17 лет, и за это время она прошла огромный путь трансформации. Миры стали более масштабными, генерация ландшафта – сложнее, а количество игровых механик и новых мобов постоянно растет.
Техническая база, которая была актуальна на момент выхода первой версии в 2009 году, больше не позволяет проекту развиваться дальше.
Разработчики объяснили, что поддержание совместимости со старым "железом" тормозит процесс модернизации кода.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Java Edition тоже требует места для дальнейшего роста, словно подросток, произрастающий из своей обуви,
– прокомментировала Софи Остин, автор официального блога Minecraft.
Новые системные параметры для комфортной игры
Теперь минимальные требования ориентируются на разрешение 1080p при частоте 30 кадров в секунду с использованием быстрых настроек графики.
Для этого игрокам понадобится:
- 64-битная операционная система;
- четырехъядерный процессор (например, Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100);
- видеокарта с поддержкой Vulkan 1,3 и объемом видеопамяти не менее 2 гигабайт.
Интересно , что объем оперативной памяти теперь должен быть минимум 8 гигабайт для систем с дискретной видеокартой и 12 гигабайт для компьютеров с интегрированной графикой.
Рекомендуемые требования выросли еще более существенно. Чтобы наслаждаться игрой в 1080p при стабильных 60 кадрах в секунду с высокими настройками, разработчики советуют:
- 16 гигабайтов оперативной памяти;
- процессор уровня Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 5600;
- видеокарта – не хуже Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT с объемом видеопамяти 6 гигабайтов.
Основной причиной таких изменений стал переход от технологии OpenGL на Vulkan. Это позволит усилить графический фундамент Minecraft и ввести новые визуальные эффекты.
Однако это также означает, что видеокарты старше 10 лет могут вообще не поддерживать необходимую версию Vulkan 1,3.
Разработчики официально снимают с себя ответственность за качество картинки и стабильность работы на таком оборудовании. Игроки могут столкнуться с долгой загрузкой миров, низкой частотой кадров или критическими ошибками при запуске.