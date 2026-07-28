Студия Mojang объявила о масштабном обновлении системных требований из-за технической эволюции игры и перехода на новые графические технологии, говорится на minecraft.net.

Как игра "выросла" из старого железа?

Самая известная игра в мире уже более 17 лет, и за это время она прошла огромный путь трансформации. Миры стали более масштабными, генерация ландшафта – сложнее, а количество игровых механик и новых мобов постоянно растет.

Техническая база, которая была актуальна на момент выхода первой версии в 2009 году, больше не позволяет проекту развиваться дальше.

Разработчики объяснили, что поддержание совместимости со старым "железом" тормозит процесс модернизации кода.

Java Edition тоже требует места для дальнейшего роста, словно подросток, произрастающий из своей обуви,

– прокомментировала Софи Остин, автор официального блога Minecraft.

Новые системные параметры для комфортной игры

Теперь минимальные требования ориентируются на разрешение 1080p при частоте 30 кадров в секунду с использованием быстрых настроек графики.

Для этого игрокам понадобится:

64-битная операционная система;

четырехъядерный процессор (например, Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100);

видеокарта с поддержкой Vulkan 1,3 и объемом видеопамяти не менее 2 гигабайт.

Интересно , что объем оперативной памяти теперь должен быть минимум 8 гигабайт для систем с дискретной видеокартой и 12 гигабайт для компьютеров с интегрированной графикой.

Рекомендуемые требования выросли еще более существенно. Чтобы наслаждаться игрой в 1080p при стабильных 60 кадрах в секунду с высокими настройками, разработчики советуют:

16 гигабайтов оперативной памяти;

процессор уровня Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 5600;

видеокарта – не хуже Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT с объемом видеопамяти 6 гигабайтов.

Основной причиной таких изменений стал переход от технологии OpenGL на Vulkan. Это позволит усилить графический фундамент Minecraft и ввести новые визуальные эффекты.

Однако это также означает, что видеокарты старше 10 лет могут вообще не поддерживать необходимую версию Vulkan 1,3.

Разработчики официально снимают с себя ответственность за качество картинки и стабильность работы на таком оборудовании. Игроки могут столкнуться с долгой загрузкой миров, низкой частотой кадров или критическими ошибками при запуске.