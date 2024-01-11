Это произошло менее чем через год после запуска Minecraft Legends. Впервые ее анносировали в 2022 году, а уже с 18 апреля 2023 геймеры получили возможность сыграть.

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Разработчик закрывает Minecraft Legends

Дополнительный продукт Minecraft дал игрокам возможность поиграть за различных мобов. Несмотря на то, что некоторым эта концепция казалась многообещающей, для многих ее реализация оказалась ниже ожиданий. Геймеры критиковали слабый искусственный интеллект Minecraft Legends и подчас изнуряющий геймплей.

К сожалению, короткий период поддержки игры завершился с последним обновлением. Новость о том, что Mojang приостанавливает поддержку Minecraft Legends, появилась в блоге от 10 января.

Трейлер игры Minecraft Legends: смотрите видео

Хотя разработка игры завершается, игроки получили новое содержимое в начале 2024 года. Кроме того, по словам разработчика, в игру можно будет играть без удаленных функций. В результате игроки все еще могут участвовать в PvP и кооперативе.