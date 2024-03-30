У разработчиков Minecraft есть хорошие новости для владельцев PlayStation 5
Источник:VGC
В сети появилась информация, которая непременно порадует поклонников легендарного Minecraft, основной игровой консолью которых является PlayStation 5.
По состоянию на сейчас только PlayStation 4 имеет собственную версию Minecraft в то время, как пользователи PlayStation 5 вынуждены играть в нее же с помощью функции обратной совместимости.
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Однако, недавно в сети появилась информация о том, что совсем скоро Microsoft и Mojang планируют выпустить нативную версию Minecraft для PlayStation 5.
Об этом стало известно благодаря профилю X (бывший твитер) под названием PlayStation Game Size, где ранее регулярно сообщали правдивые детали об играх с консолей Sony до их официального объявления.
Отмечается, что версия для PS5 будет технологически улучшенной и будет иметь дополнительные возможности.
В частности, одной из потенциальных функций является трассировка лучей. Ожидается также увеличение дальности видимости и другие существенные апгрейды.
Пока что дата выхода обновленной версии остается неизвестной.