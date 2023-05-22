Геймеры полностью воспроизвели в Minecraft карту из Fallout: New Vegas

Группа поклонников Minecraft решила воспроизвести в игре постапокалиптическую пустыню Мохаве из Fallout: New Vegas. Их творение получилось очень похожим на оригинал.

Многие геймеры считают именно Fallout: New Vegas лучшей игрой из всей серии. Неудивительно, что у нее до сих пор остается много поклонников, которые посвящают игре свои работы.

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Fallout: New Vegas в Minecraft

Многие поклонники хотели бы увидеть, как команда Obsidian Entertainment сделает продолжение игры, но, похоже, пока этого не планируется. Тем временем игроки могут исследовать блочную версию пустыни Мохаве.

Группа моддеров воспроизвела мир Fallout: New Vegas в Minecraft. Развлечения под простым названием "Minecraft New Vegas" не только выглядят так же, как и постапокалиптическая ролевая игра, но, очевидно, содержат характерную эстетику. Команда даже включила в игру многие фракции, к которым игроки могут присоединиться.

Видео дает краткий обзор того, что можно ожидать от этого проекта. Эти кадры просто очаровывают, демонстрируя, сколько усилий приложили геймеры, чтобы воспроизвести пустыню Мохаве.

Карта Fallout: New Vegas в Minecraft – смотрите видео

Заинтересованные игроки могут присоединиться к игре. Но стоит отметить, что Minecraft New Vegas – это многопользовательская ролевая игра, и здесь есть правила, которые нужно придерживаться.