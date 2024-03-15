В Minecraft появилась демо-версия (snapshot) 24w11a для Java и 1.20.80.22 для Bedrock Edition, которая среди большого количества изменений также добавляет в игру новое мощное оружие.

Интересно От бана до тюрьмы: самые скандальные случаи в истории киберспорта

Поэтому отныне к мечу, топору, трезубцу и другому пиксельному вооружению присоединилась булава (Mace).

С помощью нее игроки могут уничтожать врагов мощными ударами. В частности путем использования новой механики, где прыжок в сторону оппонента и точное попадание по нему до вашего приземления, сводит на нет любой урон от падения.

Кроме того, если рядом с целью игрока в которого тот попал есть другие мобы – они будут отброшены.

Мощность булавы можно повысить используя ее в сочетании с предметом Wind Charge.

Булава в Minecraft / Фото Mojang

Ожидается, что булава станет частью полноценного обновления 1.21 – следующего большого патча Minecraft, который геймеры и без того ожидают с бешеным нетерпением.