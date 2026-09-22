Ютубер запустил Minecraft играть самого себя на протяжении 2 миллиардов лет и получил неожиданный финал

Ютубер под ником RedLogic оставил игровой мир полностью без участия человека почти на 2 миллиарда виртуальных лет, чтобы проверить, сможет ли игра самостоятельно дойти до финала.

Блогеры и энтузиасты не раз проверяли Minecraft на прочность, но новый эксперимент превзошел все ожидания, сообщает RedLogic на YouTube.

Эксперимент длиной в эпохи

Идея такого эксперимента возникла как теоретическое размышление другого контент-мейкера под ником RetroGamingNow. Концепция заключалась в том, что даже в отсутствие игрока Minecraft остается динамичной вселенной: эндермены перемещают блоки, вызывают случайные события и взаимодействуют с мобами.

Благодаря цепочке маловероятных совпадений эти случайные действия теоретически могли бы проложить путь к порталу в Энд и уничтожить Дракона Энда.

Для реализации сценария требовалось редкое поколенческое совпадение с полностью сформированным порталом Энда, ведь без игрока установить Глаза Эндера невозможно. Кроме того, ресурсы игры ограничены ее границами, поэтому количество тыкв или аванпостов разбойников имеет предел. Чтобы не ждать миллиарды лет в реальном времени, RedLogic создал специальный симулятор, который оптимизировал сложные механики игры до вероятностных моделей и отсеивал непригодные миры.

Когда мир был найден, симуляция начала свой отсчет, и уже в первый год Эндермен подобрал светильник Джека в 40 000 блоков от крепости. В течение первых 30 000 лет существа перенесли более 100 000 тыкв, но настоящий прорыв произошел только на 33 477-й год.

Полный эксперимент: смотрите видео

Тогда Эндермен оставил тыкву на снегу в 800 блоках от крепости, создав снежного голема, сообщает Dexerto.

Через несколько тысяч лет этот голем спровоцировал Крипера, взрыв которого открыл первый проход под землю. На 37 500-м году второй взрыв окончательно завершил проход, позволив поверхностным мобам попасть в активный портал в Энд.

Вскоре мобы и Эндермены начали массово проходить через портал в измерение Энд. Однако для победы над боссом нужно было сначала уничтожить все 10 кристаллов Энда. Эта задача растянулась на немыслимые сроки: только на 181-м миллионе лет один из снежных големов случайно разбил девятый кристалл. На уничтожение последнего, десятого кристалла ушло еще 18 миллионов лет скитаний голема по острову.

Несмотря на уничтожение кристаллов, Дракон терял здоровье крайне медленно – за первые 250 миллионов лет он лишился лишь 2% своего HP.

Окончательная победа мобов над боссом произошла лишь на 1,975-м миллиарде лет симуляции.

После безумного количества просимулированных лет этот мир Minecraft просто убил Дракона Энда без участия игрока, никаких команд не запускали и никто не поставил ни одного блока,

– прокомментировал разработчик симулятора и ютубер RedLogic.

К этому моменту виртуальный мир изменился до неузнаваемости: крестьяне полностью вымерли, снежные биомы покрылись кратерами от взрывов криперов, а все подвижные блоки равномерно распределились по карте, но игра все же прошла сама себя.