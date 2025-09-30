Devolver Digital анонсировала Minos – игру, где нужно стать Минотавром, который строите лабиринт
- Devolver Digital и Artificer анонсировали игру Minos, где игроки выступают в роли Минотавра, защищая свой лабиринт от героев.
- Релиз игры запланирован на 2026 год в Steam, а демоверсия уже доступна.
Издатель Devolver Digital и польская студия Artificer анонсировали Minos - ролевую игру в жанре roguelite. В ней игроки возьмут на себя роль Минотавра, который должен защитить свой дом. Для этого придется перестраивать легендарный лабиринт и расставлять ловушки для героев, стремящихся к славе.
В чем суть игры?
События Minos разворачиваются в знаменитом лабиринте, построенном Дедалом по приказу царя Миноса для заточения Минотавра, согласно описанию игры в Steam. Однако в этой игре мифическое существо – это бывший человек, информирует 24 Канал.
Смотрите также Monster Hunter останется без поддержки на Windows 10
Игрокам в роли Минотавра предстоит защищать свое логово от кровожадных искателей приключений, конструируя и изменяя запутанные коридоры.
Игровой процесс заключается в перемещении стен, установлении различных ловушек, таких как шипы, валуны и лезвия, и объединении их в замысловатые последовательности. Цель – создать у героев ложное ощущение прогресса, заманивая их в смертельные ловушки. Разработчики обещают, что каждое прохождение будет уникальным.
Трейлер Minos – смотрите в видео:
Сюжет раскроет историю Минотавра и человека, каким он когда-то был, а также расскажет, почему Дедал создал этот лабиринт. Когда в лабиринт прибудет герой Тесей, игроку придется решить, кто из них заслуживает остаться живым.
По словам разработчиков, которые рассказали об игре на странице сообщества в Steam, идея вынашивалась несколько лет, и они называют ее "самой "безумной" смесью экшена и стратегии в своей истории, а также самым личным проектом.
Релиз Minos запланирован на 2026 год в Steam. На странице игры уже доступна демоверсия.
Кто такой Минотавр в мифологии?
Минотавр (согласно Wikipedia) – это один из самых известных персонажей древнегреческих мифов. Это чудовище с телом человека и головой быка. Согласно легенде, он родился у Пасифаи, жены критского царя Миноса, после ее противоестественной связи с быком, посланным богом Посейдоном.
Чтобы скрыть позор, царь Минос приказал выдающемуся инженеру Дедалу построить огромный и запутанный Лабиринт, куда и заключили чудовище. Афины, проигравшие войну Криту, были вынуждены каждые девять лет отправлять семь юношей и семь девушек на съедение Минотавру.
Так продолжалось, пока афинский герой Тесей не отправился в Лабиринт, убил Минотавра и выбрался оттуда с помощью Ариадны, дочери Миноса.