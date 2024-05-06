Стример установил удивительный рекорд в The Last of Us, играя на самой высокой сложности
Источник:Gamerant
Стример Anthony Caliber, который специализируется на скоростном прохождении видеоигр, установил мировой рекорд в The Last of Us, играя на самой высокой сложности.
“Спидраны” давно стали частью киберспорта, ведь тысячи геймеров постоянно соревнуются друг с другом в скорости прохождения различных проектов.
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Хотя никаких многомиллионных призовых в этом деле нет, главным вознаграждением является респект от сообщества и ваше имя в табличке лидеров на специализированных сайтах.
Известный стример с платформы Twitch – Anthony Caliber, как раз вписал свое в книгу рекордов оригинальной The Last of Us, пройдя ее в режиме сложности Grounded за удивительное время.
Геймер успешно побил предыдущий мировой рекорд на целых 3 минуты, завершив игру ровно за 2:47:55.
Интересно, что до победы Энтонти рекорд считали "невозможным", а теперь сам стример называет свою победную попытку "одним из лучших спидранов в карьере".
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Вполне можно понять эмоции стримера, учитывая то, что пройти игру на самой высокой сложности трудная задача и для рядового геймера, не говоря уже о тех, кто пытается сделать это как можно быстрее.
Так и прохождение Энтони нельзя назвать беспроблемным, ведь он был близок к смерти на уровне с больницей, однако все же справился и установил мировой рекорд.