Мистер Бин развлекается в Найт Сити из Cyberpunk 2077: забавное видео

В невероятно остроумно смонтированном видео знаменитый Мистер Бин путешествует по миру Cyberpunk 2077, где получает ряд комплиментов и знакомится с персонажем Киану Ривза.

Найт Сити – это город безграничных возможностей, где кто-либо будет чувствовать себя как дома. Даже если это звезда телесериала 90-ых в исполнении непревзойденного Ровена Аткинсона.

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Ютубер eli_handle_b․wav, ставший известным благодаря видео с Остином Пауэрсом в Mass Effect, смонтировал очередной смешной ролик, в котором добавил известного комедийного персонажа в нуарный мир Cyberpunk 2077.

Видео начинается с того, как Мистер Бин буквально сваливается с неба на головы жителей Найт Сити. После небольшой операции по установке имплантов и проверки документов, он даже знакомится с наиболее известными персонажами игры, такими как Джеки Уэллс, Адам Смешер и Джонни Сильверхенд.

Мистер Бин попадает в Найт-Сити



К счастью, в распоряжении талантливого монтажера было немало кадров с мистером Бином, что и помогло последнему отлично вписаться во множество игровых ситуаций, прекрасно знакомых поклонникам игры от CD Projekt Red.

Похоже, что eli_handle_b․wav уже "набил" руку в подобном жанре видеороликов, так что мы с нетерпением будем ждать какие еще известные персонажи решат посетить разнообразные игровые миры под его чутким руководством.