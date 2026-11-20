Выход GTA 6 вызвал настоящий фурор среди геймеров, а одна из второстепенных героинь уже успела покорить сердца тысяч игроков. Правда, она может оказаться не той, за кого себя выдает.

Речь идет о соседке главного героя – Мэнди, которая вызвала бурную реакцию в социальных сетях из-за своей привлекательности и несколько странного поведения, сообщает 24 Канал.

Роковая красота и отрезанный палец в раковине

Игроки знакомятся с Мэнди в самом начале первой главы во время выполнения сюжетного задания.

Главный герой Джейсон Дюваль по поручению Брайана Хедера приходит к девушке, чтобы забрать деньги за аренду жилья. Мэнди сразу же начинает флиртовать с Джейсоном, появляется перед ним в бикини и просит отремонтировать ее раковину, прежде чем отдать наличные.

Она пытается соблазнить героя, но он отвергает ее ухаживания. Именно во время ремонта сантехники внимательные геймеры заметили первую жуткую деталь: когда Джейсон достает из сифона предмет, засоривший трубу, девушка мгновенно выхватывает его из рук.

При детальном рассмотрении игроки увидели, что это отрезанный человеческий палец, который Мэнди пыталась смыть в канализацию.

Палец из раковины / Скриншот из игры

Расследование фанатов на этом не остановилось, ведь дом и двор Мэнди скрывают еще больше пугающих улик. Обыскав ее автомобиль, игроки обнаружили в багажнике острые топоры для разделки мяса, строительный скотч и другие подозрительные инструменты.

На заднем дворе девушки фанаты заметили емкости с кислотой, пилы, веревки, а рядом – свежевыкопанную могилу. На рабочем столе Мэнди лежит странная фотография Джейсона, а на ее теле можно заметить как минимум две татуировки с чужими именами. В доме также есть запертая комната, куда разработчики пока не пускают игроков.

Вердикт был мгновенным и окончательным: горячая соседка – серийная маньячка.

Несмотря на такое явно опасное поведение персонажа, тысячи фанатов продолжают восхищаться Мэнди в интернете и ищут способы завязать с ней романтические отношения, надеясь, что с появлением игры на ПК и выходом модификаций это станет возможным.

Сцена в бикини: смотрите видео

А тем временем GTA 6 бьет все возможные рекорды Twitch, установив рекордные показатели просмотра трансляций.