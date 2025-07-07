Статистика показала самую популярную киберспортивную дисциплину в июне

Игра Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) стала лидером среди самых популярных киберспортивных матчей июня 2025 года, заняв четыре из пяти топ-позиций по количеству зрителей. Гранд-финал MPL Indonesia Season 15 между ONIC и RRQ Hoshi вообще побил рекорды.

Самые популярные

В июне 2025 года киберспортивная сцена была насыщена событиями, но именно Mobile Legends: Bang Bang привлекла наибольшее внимание зрителей. По данным платформы Esports Charts, матчи этой игры доминировали в рейтингах просмотров, пишет 24 Канал.

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В топ-5 самых популярных киберспортивных матчей июня вошли преимущественно поединки из лиги MPL Indonesia Season 15, что является одной из ключевых франчайзинговых лиг для Mobile Legends: Bang Bang.

Вот детали:

Четыре матча из MPL Indonesia Season 15 превысили отметку в 2 миллиона зрителей по пиковым показателям.

Гранд-финал между командами ONIC и RRQ Hoshi стал самым просматриваемым, собрав 4,1 миллиона зрителей.

Единственным матчем вне экосистемы MLBB, который вошел в топ-5, стал поединок между T1 и Hanwha Life Esports в рамках события LCK Road to MSI 2025 с 1,9 миллионами зрителей. Это квалификационный матч по League of Legends, который определяет две команды, которые квалифицируются на MSI 2025.

Интересно, что крупные турниры по другим популярным играм, таких как Counter-Strike 2 (Major в Остине, Техас) и VALORANT (второй VCT Masters в Торонто, Канада), не попали в пятерку лидеров по просмотрам. Это подчеркивает невероятную популярность Mobile Legends в определенных регионах, особенно в Азии, где игра имеет многочисленные региональные лиги и привлекает организации со всего мира. Например, в мае французская команда Team Vitality приобрела азиатскую организацию Bigetron Esports, чтобы расширить свое присутствие на этом рынке.

Что ждет Mobile Legends дальше

После завершения региональных лиг внимание киберспортивного сообщества MLBB перемещается на Mid-Season Cup, который состоится в рамках Esports World Cup в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 10 июля по 2 августа 2025 года. В турнире примут участие 23 команды со всего мира, которые будут соревноваться за призовой фонд в размере 3 миллионов долларов.

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