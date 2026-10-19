Red Dead Redemption 2 получила аналог знаменитой системы Nemesis из Shadow of Mordor

Фанаты вдохнули новую жизнь в Red Dead Redemption 2. Мод enRAGE добавляет в игру аналог системы Nemesis, известной по играм Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War.

Что меняет мод enRAGE?

Система Nemesis позволяла даже самому незначительному врагу превратиться в личного соперника игрока. Именно это сделало Shadow of Mordor и ее сиквел почти безупречными играми. Теперь аналогичную механику получила Red Dead Redemption 2, хотя и неофициально, пишет TheGamer.

Оригинальная система Nemesis заблокирована патентом. Если ничего не изменится, ее не будут использовать в других играх вплоть до 2036 года. Поэтому единственной надеждой остаются фанаты, которые переносят похожие механики в свои любимые игры.

Недавно так произошло с Baldur's Gate 3, а теперь настала очередь RDR2.

Как работает система в RDR2?

Особенность Nemesis в том, что каждый враг кажется живой личностью со своим характером, симпатиями и обидами. Именно это пытается воссоздать мод enRAGE.

Каждый NPC получает имя, темперамент и ум, сформированные жизнью, которую он прожил до вашего прихода. Он помнит, что вы сделали, и еще пересечется с вами,

– прокомментировал автор мода Nicklovin99 в описании на Nexus Mods.

По его словам, каждый, кого игрок встретит на Западе, может стать врагом. Если ограбить, избить или оскорбить человека или убить его лошадь, он может это запомнить и вернуться ради мести позже. Такой человек будет иметь имя, характер, семью и историю жизни, и однажды он придет искать игрока.

Как устроены фракции и каковы последствия поступков?

Каждый персонаж в моде имеет темперамент, черты и привычки, историю жизни, ремесло, веру, семью и собственный ум. Мод делит всех на восемь фракций. В каждой есть лидер, три уровня офицеров и рядовые бойцы.

Структура динамичная. Автор мода заявил, что повышения получают амбициозные и те, кто их заслужил. Если убить капитана, его место займет кто-то другой, возможно, даже хуже.

Игрок может навсегда покалечить персонажей, и они вернутся за ним со своими травмами. Если убить человека, у которого есть друзья, те узнают об этом. Они могут скорбеть или жаждать мести. Мод также добавляет войны, убежища, распорядок дня и похороны.

Это один из самых глубоких и насыщенных модов, которые создавались до сих пор. Значительная часть кода была написана с помощью Claude. Так теперь все чаще поступают в игровой индустрии.