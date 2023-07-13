Энтузиаст разработал модификацию, превращающую Half-Life 2 в игру в стиле LEGO: забавное видео

Для всех желающих стала доступна удивительно забавная модификация Half-Life 2, которая превращает персонажей легендарной игры в человечков из игр LEGO и позволяет взглянуть на классику под совсем другим углом.

Креативный поклонник Half-Life 2 разработал забавную визуальную модификацию, которая перерабатывает классический шутер Valve во что-то вроде одной из игр LEGO от Traveler's Tales.

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Серия Half-Life исторически является одной из самых дружественных к модам от геймеров, ведь большое количество видеоигр даже начали свою жизнь именно как модификации для Half-Life.

Энтузиаст под ником Not Dave or Daniel использовал все эти возможности, подаренные Valve, для создания модификации LEGO Half-Life 2, превращающей всех персонажей-людей в узнаваемые мини фигурки.

Возможности модификации: смотреть забавное видео

Все это выглядит удивительно смешно, но поскольку технически это просто смена скинов персонажей, то вся серьезность и мрачность игры остаются на месте.

В то же время геймеры в комментариях призвали энтузиаста задуматься и о более глобальном проекте, чтобы конечный результат действительно нельзя было отличить от игры в стиле LEGO от разработчиков из Traveler's Tales.