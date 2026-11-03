Игровой монитор остановил настоящую пулю во время матча в Call of Duty и спас жизнь игроку

Ночная сессия в Call of Duty едва не обернулась трагедией для пользователя Reddit, когда в разгар игры в стену его дома влетела настоящая пуля.

Бюджетный монитор Asus принял на себя огонь и спас геймера от "пули в лоб", сообщает 24 Канал.

Реальный выстрел в разгар виртуального боя

Невероятной историей поделился "реддитор" под ником antisocialnae. Инцидент произошел поздно вечером, когда парень играл в популярный шутер.

Внезапно громкие звуки выстрелов раздались не из игры, а прямо с улицы. Геймер мгновенно среагировал на опасность и упал на пол, после чего позвонил в 911.

Оператор попросила проверить стены комнаты на наличие пробоин, и, подойдя к рабочему столу, парень увидел отверстие в стене прямо за дисплеем, а впоследствии обнаружил, что в корпусе устройства застряла пуля.

Попадание пришлось прямо на главный дисплей серии Asus TUF VG258QM с частотой обновления 280 герц.

Как рассказал antisocialnae, он приобрел это устройство за 280 долларов еще 5 лет назад, поэтому инвестиция окупилась сполна. Защитная конструкция экрана выдержала удар и не позволила пуле пройти насквозь.

Я не мог поверить, что монитор задержал пулю и спас меня от прямого попадания в голову или тяжелой травмы,

– отметил геймер.

Сотрудники Asus быстро обратили внимание на эту историю в сети и выразили поддержку геймеру.

Хотя мы гордимся тем, что создаем долговечные мониторы и делаем игровой процесс реалистичным, ваш монитор явно превзошел все ожидания в обоих аспектах. Мы вскоре свяжемся с вами, чтобы решить, как мы можем почтить его жертву,

– заявил представитель компании под ником ASUS_MKTLeeM.

Интересно, что это не первый случай, когда девайсы спасают жизнь геймерам. В частности, похожая история произошла в июне 2026 года, когда игровой ПК остановил пулю и спас жизнь своему владельцу.