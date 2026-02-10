Capcom готовит масштабное дополнение для одной из самых популярных своих игр

Capcom официально подтвердила планы по крупному дополнению для Monster Hunter Wilds, которое по масштабу должно сравниться с самыми успешными расширениями серии. Параллельно компания готовит праздничное обновление и новый контент, связанный с юбилеем франшизы.

Каким будет будущее расширение Monster Hunter Wilds?

Во время юбилейного видео, выпущенного к первой годовщине игры, продюсер серии Рёзо Цудзимото подтвердил, что Monster Hunter Wilds получит полноценное масштабное дополнение. По его словам, оно создается по той же логике, что и дополнения Iceborne и Sunbreak, пишет VGC.

Речь идет не об обычном наборе миссий, а о большом расширении с новыми монстрами, игровыми механиками, сюжетными линиями и отдельным регионом для исследования.

Детали Capcom обещает раскрыть летом, без уточнения точной даты анонса.

Кроме планов на дополнение, Capcom также поделилась информацией о праздничном контенте для Wilds. Уже в следующем месяце в игре появится Anniversary-ивент с кроссовером из спин-оф серии Stories. Это связано с релизом Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, который запланирован на 13 марта.

Девятиминутный ролик, в котором прозвучало заявление: смотрите видео

Путь к успеху и проблемы

Monster Hunter Wilds вышла в прошлом году и сразу стала рекордсменом для Capcom. За первый месяц продажи превысили 10 миллионов копий, что стало лучшим стартом в истории компании, писало Videogames Chronicle.

В то же время после запуска команда разработчиков столкнулась с серьезными проблемами оптимизации на ПК. Capcom уже выпустила большое обновление, которое частично решает эти проблемы, а еще один патч ожидается в ближайшее время.

Несмотря на сильный старт, дальнейшие продажи Wilds оказались скромнее по сравнению с Monster Hunter World, если смотреть на показатели после релизного периода. Впрочем, в Capcom рассчитывают, что масштабное дополнение сможет повторить эффект Iceborne, которое в 2019 году существенно продлило коммерческую жизнь World.

Президент компании Харухито Цудзимото ранее объяснял успех Monster Hunter World, в частности, более доступной аудиторией консолей. По его словам, высокая цена PlayStation 5 стала барьером для младших игроков, что могло повлиять на динамику продаж более новой части серии.

Дополнительного интереса к Wilds добавляют слухи о возможном релизе игры на Nintendo Switch 2. По данным, полученным из анализа файлов последнего обновления, Capcom может готовить порт для новой консоли Nintendo, хотя официального подтверждения этому пока нет.