Новая информация, похоже, сузила потенциальную дату выхода долгожданной игры от Insomniac, сообщает Gamerant.

Когда ждать новый супергеройский хит от Insomniac Games?

Будущий эксклюзив для консолей Sony – Marvel's Wolverine, должен стать одним из самых больших релизов года на PlayStation 5.

Хотя официально известно, что игра выйдет уже осенью, конкретной даты релиза одной из самых ожидаемых видеоигр 2026 года разработчики пока не предоставили.

Однако здесь пригодится информация из PlayStation Store в латиноамериканском регионе. Согласно ей, выход проекта запланирован на 3 квартал.

Это несколько расходится с данными из североамериканского магазина, где релиз Marvel's Wolverine все еще имеет дату указанную как "осенью".

Трейлер игры: смотрите видео

И вот здесь кроется вся "магия". Дело в том, что третий квартал имеет только один осенний месяц.

Поэтому, если обе эти информации правдивы, релиз Marvel's Wolverine состоится именно в сентябре 2026 года.

Когда Sony могут сообщить окончательную дату релиза Marvel's Wolverine?