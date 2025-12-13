2025 год подарил игровой индустрии бесчисленное количество качественных релизов, однако геймеры со всего мира все еще ждут несколько проектов и их терпение уже на грани, информирует 24 Канал.

Интересно Какие игры 2025 года оказались самым большим разочарованием для геймеров

Какие видеоигры выйдут в 2026 году?

Конечно, прежде всего речь о самой ожидаемой игре десятилетия, ее величестве Grand Theft Auto 6.

После очередного переноса и скандалов в Rockstar, релиз проекта планируется 23 мая на новейших консолях. Аминь.

Трейлер игры: смотрите видео

Также грядущий год должен порадовать поклонников легендарной франшизы Resident Evil.

Не то чтобы их ожидание было слишком долгим, но 9 часть основной серии, под заголовком Requiem, вернет на геймерские экраны культового героя Леона Кеннеди. Поэтому, это вполне можно назвать долгожданным событием.

Трейлер проекта: посмотрите ролик

Выйти же эта красота должна уже 27 февраля, на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Интересно, что на этом Capcom не остановятся, ведь компания также готовит выход амбициозной sci-fi action-adventure игры Pragmata.

Здесь в борьбе против вражеского ИИ, игроку придется управлять двумя персонажами одновременно – человеком и андроидом. Проект стремится заворожить геймеров вниманием к миростроительству, наративу и атмосфере.

Трейлер: смотрите видео

Релиз назначен на 24 апреля для ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.

Кроме того, порадовать геймеров в 2026 намерена Pearl Abyss, известная работой над MMO Black Desert Online.

Их "долгострой" под названием Crimson Desert объединяет элементы приключенческого боевика и ролевой игры, предлагая масштабный фэнтезийный открытый мир с глубокой историей.

Трейлер проекта: смотрите видео

Выход игры запланирован на 19 марта для ПК, PS5 и Xbox Series.

В дополнение, для ценителей фэнтези также готовится релиз перезапуска культовой RPG Fable.

Многострадальный проект от Playground Games находится в разработке уже долгие годы, а последний перенос сместил релиз с 2025 на 2026 год – и это вся конкретика по состоянию на сейчас, кроме того, что выйдет она для ПК и Xbox Series, информирует Insider Gaming.

Трейлер: посмотрите видео

Ну и на самый конец, осчастливить любителей стелса и "бондианы" попробует 007 First Light.

Игра о самом известном шпионе в мире от IO Interactive уже несколько лет на слуху у всех геймеров, поэтому ее выход привлечет немало внимания.

Трейлер нового Бонда: посмотрите видео

Запланирован он, кстати, на 27 марта для PS 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК, сообщает Windows Central.

Итак, самые долгожданные видеоигры, что выйдут в 2026 году в хронологическом порядке: