Нова інформація, схоже, звузила потенційну дату виходу довгоочікуваної гри від Insomniac, повідомляє Gamerant.

Коли чекати новий супергеройський хіт від Insomniac Games?

Майбутній ексклюзив для консолей Sony – Marvel's Wolverine, має стати одним з найбільших релізів року на PlayStation 5.

Хоча офіційно відомо, що гра вийде вже восени, конкретнішої дати релізу однієї з найочікуваніших відеоігор 2026 року розробники поки що не надали.

Однак тут у пригоді стає інформація з PlayStation Store у латиноамериканському регіоні. Згідно з нею, вихід проєкту заплановано на 3 квартал.

Це дещо розходиться з даними з північноамериканського магазину, де реліз Marvel's Wolverine все ще має дату зазначену як "восени".

Трейлер гри : дивіться відео

І ось тут криється уся "магія". Річ у тім, що третій квартал має лише один осінній місяць.

Тож, якщо обидві ці інформації правдиві, реліз Marvel's Wolverine відбудеться саме у вересні 2026 року.

Коли Sony можуть повідомити остаточну дату релізу Marvel's Wolverine?