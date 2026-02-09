Нова інформація, схоже, звузила потенційну дату виходу довгоочікуваної гри від Insomniac, повідомляє Gamerant.
Коли чекати новий супергеройський хіт від Insomniac Games?
Майбутній ексклюзив для консолей Sony – Marvel's Wolverine, має стати одним з найбільших релізів року на PlayStation 5.
Хоча офіційно відомо, що гра вийде вже восени, конкретнішої дати релізу однієї з найочікуваніших відеоігор 2026 року розробники поки що не надали.
Однак тут у пригоді стає інформація з PlayStation Store у латиноамериканському регіоні. Згідно з нею, вихід проєкту заплановано на 3 квартал.
Це дещо розходиться з даними з північноамериканського магазину, де реліз Marvel's Wolverine все ще має дату зазначену як "восени".
Трейлер гри : дивіться відео
І ось тут криється уся "магія". Річ у тім, що третій квартал має лише один осінній місяць.
Тож, якщо обидві ці інформації правдиві, реліз Marvel's Wolverine відбудеться саме у вересні 2026 року.
Коли Sony можуть повідомити остаточну дату релізу Marvel's Wolverine?
Цікаво, що саме в день коли з'явилося припущення про вересневий реліз проєкту Insomniac, Sony у X оголосили про State of Play.
Вона відбудеться у ніч з 12 на 13 лютого та триватиме понад 60 хвилин.
На презентації Sony обіцяють багато новин, трейлерів уже відомих проєктів та нових анонсів ігор для консолей PlayStation.