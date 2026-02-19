Тим, кому проєкт не сподобався на релізі, нові зміни навряд чи допоможуть змінити думку щодо ігрового процесу, пише PCGamer.

Чого очікувати від майбутнього оновлення космічної рольової гри?

Чутки про масштабний патч під умовною назвою "Starfield 2.0" активно поширювалися серед гравців ще з середини 2025 року. Очікування спільноти зросли після того, як стало відомо про закриті покази майбутніх новинок для авторів контенту наприкінці минулого року.

Багато хто повірив в переродження гри саме в момент виходу Starfield на PlayStation 5. Проте в новому інтерв'ю для Kinda Funny Тодд Говард закликав стримати очікування, наголосивши, що наступний етап розвитку гри не є повною переробкою її основ.

Він зауважив, що останні місяці основна увага студії була зосереджена на франшизі Fallout, але тепер Bethesda готова повернутися до розмови про Starfield.

Говард наголосив, що заплановані оновлення принесуть зміни на рівні "мета-гри", пропонуючи нові способи використання космічного простору, які раніше не застосовувалися. Розробники задоволені виконаною роботою і планують показати її належним чином уже найближчим часом.

Водночас керівник студії був відвертим: якщо Starfield з якихось причин не зацікавив гравця раніше або здався нудним, цей патч не змінить ситуацію фундаментально.



Не слід чекати переродження Starfield, але дещо цікаве у грі таки з'явиться / Фото Bethesda

Що цекає на Starfield?

Можна припустити, що в Starfield нарешті з'явиться такий довгоочікуваний режим вільного космічного польоту, на який гравці давно чекали. Чутки про його появу розповсюджуються ще з осені минулого року.

Крім того, студія планує підтримувати проєкт ще тривалий час і вже має плани щодо майбутнього контенту, який виходитиме після найближчого оновлення. Проте ситуація з цією грою відрізняється від досвіду Cyberpunk 2077, де оновлення 2.0 допомогло виправити технічно недосконалий, але високо оцінений за змістом продукт.

Наразі Starfield має репутацію "середньої" гри, а дані SteamDB свідчать, що навіть у 16-річну Fallout: New Vegas зараз грає вчетверо більше людей, ніж у космічну епопею від Bethesda.