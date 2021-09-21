Морская тематика: в ближайшее время для видеоигры CS:GO может выйти масштабное обновление

Инсайдер Gabe Follower поделился информацией о следующем масштабном обновлении для CS:GO. Он написал, что его релиз может состояться уже в ближайшее время, а в целом оно должно быть посвящено морской тематике.

Наверное, геймеры, которые следят за официальным аккаунтом CS:GO в твиттере, замечали, что в последние дни с ним происходит что-то странное. Дело в том, что представители Valve начали публиковать там различные эмодзи, правда, они почти сразу же и удаляли их.

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Сначала в их твиттере появилась волна, акула, курица и вертолет (все отдельно), а чуть позже разработчики еще и помахали рукой. Первые четыре эмодзи они уже удалили, а вот последнее пока нет. Правда, авторы CS:GO ничего объяснять не стали, а потому пользователи предположили, что они на что-то намекают. Геймеры думают, что таким странным образом представители Valve хотят сказать, что в ближайшее время для видеоигры CS:GO должно выйти новое обновление.

Такое предположение подтвердил известный инсайдер с никнеймом Gabe Follower. Он написал, что уже на этой неделе для игры CS:GO может выйти новое масштабное обновление, которое посвящено морской тематике. Инсайдер отметил, что разработчики планируют выпустить новый кейс, тематическую операцию, карту для режима "Danger Zone", а также провести классическую ротацию пользовательских карт. Также он предположил, что с этим обновлением в видеоигре могут появиться официальные сервера для серфинга.

Напоследок стоит отметить, что в последние дни авторы CS:GO занимались не только этими странными намеками. Дело в том, что недавно они добавили в официальную мастерскую Steam новые версии совместимости для некоторых карт, а также активизировались на серверах версии CS:GO для разработчиков. А все это говорит о том, что они действительно готовятся к выходу нового обновления.