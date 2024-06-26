Информация, появившаяся в сети недавно, сообщает имена шести новых персонажей, которые появятся в следующем DLC для Mortal Kombat 1. Среди них три бойца из предыдущих частей франшизы MK и трое новичков, известных большинству фанатов кино.

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Кто появится в Kombat Pack 2

Mortal Kombat 1 впервые получила новых персонажей в свой ростер в ноябре 2023 года с добавлением героя комикса и мультсериала Invincible – Омни-Мена. С тех пор в игре появилось еще несколько персонажей в рамках DLC Kombat Pack 1.

Шестым и последним среди них станет Такеда Такахаши, который появится в раннем доступе уже 23 июля, а с 30 июля его сможет приобрести каждый желающий.

Хотя выход Kombat Pack 2 не был официально подтвержден, слухи о нем приобрели новые силы после находки дата-майнера под ником Interloko.

В новом видео, говорится что следующее DLC также будет содержать 6 персонажей, вероятно их перечень будет выглядеть следующим образом:

Cyrax;

Noob Saibot

Sektor

Ghostface (главный злодей франшизы фильмов ужасов Крик)

T-1000 (терминатор-антагонист из легендарного боевика Терминатор 2)

Conan the Barbarian (Конан-варвар из одноименного фильма);

Видео дата-майнера – смотреть ролик

Как всегда в ситуации со слухами и непроверенной информацией, поклонники MK 1 должны воспринимать эту новость с недоверием, но это не первый раз, когда будущие персонажи файтинга становятся известны задолго до своего выхода.