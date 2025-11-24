Немецкая команда победила на PGL Wallachia Season 6, одолев россиян в финальном поединке

Турнир PGL Wallachia Season 6 принес всем огромный сюрприз. Команда с только что собранным составом, от которого почти ничего не ожидали, сенсационно победила российский коллектив, который считался одним из первых претендентов на главный приз.

Кто победил на PGL Wallachia Season 6?

Первое место на турнире досталось команде MOUZ. Недавно она обновила свой состав, совместив громкое возвращение MidOne с прорывом для ряда игроков без больших трофеев. Она прошла полный путь через нижнюю сетку, играла с заменами и сумела обыграть одного из самых страшных соперников сцены, изменив расклад сил в профессиональной Dota 2, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Нынешний состав MOUZ собрали всего за несколько месяцев до PGL Wallachia Season 6, вокруг капитана Мельхиора "Seleri" Гилленкампа и легендарного мидера Ейка "MidOne" Най Чжена. В составе также теперь играют Crystallis, Yamich и BOOM, который ранее засветился в Natus Vincere.

До румынского турнира команда имела несколько локальных успехов вроде первой четверки BLAST Slam IV и места в топ-6 на FISSURE PLAYGROUND 2, но отнюдь не выглядела очевидным претендентом на большой трофей.

На самом чемпионате ситуация стала еще сложнее:

Из-за проблем со здоровьем Seleri пропустил турнир полностью, а Crystallis не смог отыграть групповой этап.

Их слоты заняли Даниэль "Ghost" Чан Кок Хонг и Олег "Kaori" Медведок, причем последний остался в основе до самого завершения турнира, даже после возвращения Crystallis в плей-офф.

Несмотря на кадровые потери, MOUZ вошли в стадию плей-офф, но уже в первом матче проиграли PARIVISION со счетом 1;2 и оказались на грани вылета, провалившись в первый раунд нижней сетки. Но уже после этого момента начался их победный забег: сначала команда уверенно разобралась с Heroic и OG, а дальше в изнурительных сериях прошла BetBoom и Team Liquid, заработав право сыграть в гранд-финале.

MOUZ против Team Spirit

В решающем матче MOUZ ждала Team Spirit – коллектив, который традиционно считается одним из сильнейших в формате серий до трех побед. Противостояние растянулось на пять карт, где соперники поочередно перехватывали инициативу, но в итоге MOUZ выиграли серию 3:2, взяв решающую пятую игру и закрепив статус новых чемпионов PGL Wallachia Season 6.

Победа принесла MOUZ 300 тысяч долларов призовых.

Team Spirit получила 175 тысяч.

Бронзовый призер Team Liquid заработал 120 тысяч, пишет Liquipedia.

Триумф в Румынии стал не только первым крупным трофеем для этого состава, но и исторической вехой для всей организации: MOUZ не выигрывала Tier-1 турнир с 2013 года, когда брала титул на RaidCall EMS One Summer. Для BOOM и та kaori это вообще первый крупный чемпионский кубок, тогда как Crystallis продолжает череду успехов после побед на ESL One Bangkok и BLAST Slam III предыдущего сезона, пишет GosuGamers.

Отдельного внимания заслуживает история MidOne, трехкратного чемпиона мейджоров, который в составе Team Secret доминировал в 2016 – 2019 годах, а затем несколько лет боролся со сменой ролей и неудачными экспериментами с командами. PGL Wallachia Season 6 стал для него первым Tier-1 турниром за два года и первой выигранной большой финальной серией более чем за шесть лет, причем малазийский игрок стал одним из главных индивидуальных героев чемпионата.

После такого выступления коллектив теперь считают одним из фаворитов следующих турниров, в том числе и ближайшего BLAST Slam V, стартующего 25 ноября.

PGL Wallachia Season 6 проходил в Бухаресте с 15 по 23 ноября с участием 16 команд и с призовым фондом в один миллион долларов США.