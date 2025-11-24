Німецька команда перемогла на PGL Wallachia Season 6, здолавши росіян у фінальному поєдинку

Турнір PGL Wallachia Season 6 приніс усім величезний сюрприз. Команда зі щойно зібраним складом, від якого майже нічого не очікували, сенсаційно перемогла російський колектив, який вважався одним із перших претендентів на головний приз.

Хто переміг на PGL Wallachia Season 6?

Перше місце на турнірі дісталося команді MOUZ. Нещодавно вона оновила свій склад, поєднавши гучне повернення MidOne із проривом для низки гравців без великих трофеїв. Вона пройшла повний шлях через нижню сітку, грала з замінами та зуміла обіграти одного з найстрашніших суперників сцени, змінивши розклад сил у професійній Dota 2, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Дивіться також Dota 2 отримала неочікуваний кросовер з Monster Hunter

Нинішній склад MOUZ зібрали лише за кілька місяців до PGL Wallachia Season 6, навколо капітана Мельхіора "Seleri" Гілленкампа й легендарного мідера Єйка "MidOne" Най Чжена. У складі також тепер грають Crystallis, Yamich і BOOM, який раніше засвітився в Natus Vincere.

До румунського турніру команда мала кілька локальних успіхів на кшталт першої четвірки BLAST Slam IV та місця в топ‑6 на FISSURE PLAYGROUND 2, але аж ніяк не виглядала очевидним претендентом на великий трофей.​

На самому чемпіонаті ситуація стала ще складнішою:

Через проблеми зі здоров’ям Seleri пропустив турнір повністю, а Crystallis не зміг відіграти груповий етап.​

Їхні слоти зайняли Даніель "Ghost" Чан Кок Хонг та Олег "Kaori" Медведок, причому останній лишився в основі до самого завершення турніру, навіть після повернення Crystallis у плей‑оф.​

Попри кадрові втрати, MOUZ увійшли в стадію плей‑оф, але вже у першому матчі програли PARIVISION з рахунком 1;2 і опинилися на межі вильоту, провалившись у перший раунд нижньої сітки.​ Але вже після цього моменту почався їхній переможний забіг: спочатку команда впевнено розібралася з Heroic та OG, а далі у виснажливих серіях пройшла BetBoom і Team Liquid, заробивши право зіграти у ґранд‑фіналі.​

MOUZ проти Team Spirit

У вирішальному матчі на MOUZ чекала Team Spirit – колектив, який традиційно вважається одним з найсильніших у форматі серій до трьох перемог.​ Протистояння розтягнулося на п’ять карт, де суперники по черзі перехоплювали ініціативу, але в підсумку MOUZ виграли серію 3:2, взявши вирішальну п’яту гру та закріпивши статус нових чемпіонів PGL Wallachia Season 6.​

Перемога принесла MOUZ 300 тисяч доларів призових.

Team Spirit отримала 175 тисяч.

Бронзовий призер Team Liquid заробив 120 тисяч, пише Liquipedia.

Тріумф у Румунії став не лише першим великим трофеєм для цього складу, а й історичною віхою для всієї організації: MOUZ не вигравала Tier‑1 турнір із 2013 року, коли брала титул на RaidCall EMS One Summer.​ Для BOOM і та kaori це взагалі перший великий чемпіонський кубок, тоді як Crystallis продовжує низку успіхів після перемог на ESL One Bangkok і BLAST Slam III попереднього сезону, пише GosuGamers.

Окремої уваги заслуговує історія MidOne, трьохкратного чемпіона мейджорів, який у складі Team Secret домінував у 2016 – 2019 роках, а потім кілька років боровся зі зміною ролей і невдалими експериментами з командами.​ PGL Wallachia Season 6 став для нього першим Tier‑1 турніром за два роки та першою виграною великою фінальною серією більш ніж за шість років, причому малайзійський гравець став одним із головних індивідуальних героїв чемпіонату.

Після такого виступу колектив тепер вважають одним із фаворитів наступних турнірів, зокрема й найближчого BLAST Slam V, що стартує 25 листопада.

PGL Wallachia Season 6 проходив у Бухаресті з 15 до 23 листопада за участі 16 команд і з призовим фондом у один мільйон доларів США.​​