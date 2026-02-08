Мудрик все никак не успокоится – футболист рискует получить пожизненный бан в CS 2

Украинский футболист Михаил Мудрик все никак не заляжет на дно после того как оскандалился на весь мир в Counter-Strike 2. На этот раз игроку Челси может грозить пожизненный бан в шутере.

Михаил Мудрик не перестал играть в Counter-Strike 2 после скандальной ситуации, случившейся с ним несколько ранее, сообщает Sport.ua.

Мудрик напрашивается на пожизненный бан на FACEIT?

Скандал с высказываниями в сторону польских игроков сделал Мудрика антагонистом номер 1 для многих тамошних геймеров.

Даже депутаты европарламента призвали жестко отреагировать на действия украинца и пригрозили депортировать его.

Оказалось, что и после бана на 28 дней Михаил не бросил играть в CS 2 на FACEIT.

По информации источников издания Sport.ua, футболист продолжает использовать матчмейкинговую платформу с другого аккаунта под довольно специфическим ником "KOLOMOISKIY_".

Интересно, что тем самым Мудрик снова нарушает правила, ведь использование дополнительного профиля во время бана строго наказывается.

В частности, такое поведение грозит пожизненной блокировкой альтернативного аккаунта и дополнительным месяцем "дисквалификации" основного профиля, говорится на FACEIT.

Как Мудрик оскандалился в Counter-Strike 2?