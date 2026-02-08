Михаил Мудрик не перестал играть в Counter-Strike 2 после скандальной ситуации, случившейся с ним несколько ранее, сообщает Sport.ua.
Стоит внимания Снайпер FURIA стал главным претендентом на хайлайт года, поразив всех на IEM Krakow 2026
Мудрик напрашивается на пожизненный бан на FACEIT?
Скандал с высказываниями в сторону польских игроков сделал Мудрика антагонистом номер 1 для многих тамошних геймеров.
Даже депутаты европарламента призвали жестко отреагировать на действия украинца и пригрозили депортировать его.
Оказалось, что и после бана на 28 дней Михаил не бросил играть в CS 2 на FACEIT.
По информации источников издания Sport.ua, футболист продолжает использовать матчмейкинговую платформу с другого аккаунта под довольно специфическим ником "KOLOMOISKIY_".
Интересно, что тем самым Мудрик снова нарушает правила, ведь использование дополнительного профиля во время бана строго наказывается.
В частности, такое поведение грозит пожизненной блокировкой альтернативного аккаунта и дополнительным месяцем "дисквалификации" основного профиля, говорится на FACEIT.
Как Мудрик оскандалился в Counter-Strike 2?
Футболист Михаил Мудрик получил бан на 28 дней на платформе FACEIT за собственную токсичность.
Мудрик влип в конфликт с польскими игроками Counter-Strike 2, после того как начал проигрывать им в матче.
В словесной перепалке, украинец сделал в сторону оппонентов оскорбительные выпады с историческим подтекстом.