Михайло Мудрик не перестав грати у Counter-Strike 2 після скандальної ситуації, що трапилася з ним дещо раніше, повідомляє Sport.ua.

Мудрик напрошується на довічний бан на FACEIT?

Скандал з висловлюваннями в бік польських гравців зробив Мудрика антагоністом номер 1 для багатьох тамтешніх геймерів.

Навіть депутати європарламенту закликали жорстко відреагувати на дії українця та пригрозили депортувати його.

Виявилося, що й після бану на 28 днів Михайло не покинув грати у CS 2 на FACEIT.

За інформацією джерел видання Sport.ua, футболіст продовжує використовувати матчмейкінгову платформу з іншого акаунта під доволі специфічним ніком "KOLOMOISKIY_".

Цікаво, що тим самим Мудрик знову порушує правила, адже використання додаткового профілю під час бану суворо карається.

Зокрема, така поведінка загрожує довічним блокуванням альтернативного акаунта та додатковим місяцем "дискваліфікації" основного профілю, йдеться на FACEIT.

Як Мудрик оскандалився у Counter-Strike 2?