IEM Krakow 2026 з CS 2 підходить до завершення і запам'ятається глядачам доброю дюжиною видовищних моментів, серед яких особливо виділяється шикарний раунд у виконанні Даниїла Голубенка з команди FURIA, інформує 24 Канал.

Бразильська FURIA продовжує домінацію на світовій арені, адже лише вчора (7 лютого) вони перемогли Spirit 2:1 за мапами та прорвалися до фіналу IEM Krakow.

Величезну роль у цьому тріумфі, як і в перемозі колективу на IEM Chengdu 2025, зіграв молодий кіберспортсмен з Казахстану, Даниїл "molodoy" Голубенко.

Снайпер завершив мапу Mirage з рахунком 30-16, коли FURIA забрала її у свій актив, дещо "затих" на Dust2, яка дісталася суперникам, але потім знову вразив усіх, продемонструвавши рахунок 17-4 за сторону атаки на Nuke, інформує HLTV.

Статистика гравців FURIA / Фото HLTV

Природно, що за такого внеску у перемогу команди, найяскравішим хайлайтом гри теж став момент за участі Голубенка.

За рахунку 12:12 на мапі Mirage він показав усім чому є одним з найперспективніших снайперів у світі, вразивши своїм фірмовим агресивним стилем гри.

Неймовірний хайлайт від molodoy: дивіться відео

MOLODOY IS GOING CRAZYYY pic.twitter.com/14K5BDgJL1 — Counter-Strike News (@TheCSTimes) February 7, 2026

Ролик миттєво став вірусним у соцмережах та заслужив чимало похвали не лише від фанатів CS 2, а й від професійних гравців та таких легенд сцени як Кенні Шраб.

Який фантастичний гравець! Справжній сценічний (той, що запалює на LAN матчах – 24 Канал) AWPer,

– написав kennyS у своєму профілі в X.

Що чекає на FURIA далі?