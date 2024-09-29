Впервые в истории турниров Counter-Strike 2 пролилась настоящая кровь – эмоциональный хайлайт от NiKo

Главный гренадер коллектива G2 по Counter-Strike 2 – Никола Ковач стал героем исторического момента, ведь в порыве эмоций разбил стол и поранил руку до крови прямо во время матча.

В одном из полуфиналов BLAST Premier Fall Final 2024 состоялся одновременно очень веселый и исторический момент, когда в отчаянии от проигранного раунда NiKo ударил стол так сильно, что его пальцы закровоточили, сообщает Games 24.

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Ковач забрал стол домой

Матч между G2 и Team Vitality подарил поклонникам киберспорта страсть, жажду победы и кучу зрелищных моментов. Триумфовали в напряженном поединке все же "самураи", а ключевым стал момент, когда один из их лидеров буквально пролил кровь.

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Это произошло вскоре после того, как Никола Ковач едва не создал лучший раунд года, оставшись 1 против 5 соперников, он расправился со всеми кроме последнего.

Когда я убил четырех, я знал, что должен выиграть, и поэтому я разочаровался, потому что это был мой раунд. Все было в моих руках,

– рассказал Нико после матча.

Удивительный раунд, которого не произошло – смотреть видео

Выплеснуть свой гнев Ковачу помог стол, который стал жертвой брутального удара.

Я даже не знаю, смог бы я вернуться в игру, если бы не разбил стол, для меня было важно выпустить эмоции. Очевидно, я не хотел намеренно разрушать стол, но я просто был очень фрустрирован и расстроен тем, что не выиграл клатч,

– сказал звездный игрок.

Самым интересным в этом эмоциональном выплеске стало то, что NiKo пробил столешницу и даже до крови повредил пальцы руки.

После победы Ковач забрал стол себе на память об этом историческом эпизоде Counter-Strike 2.

Ковач и стол – посмотрите ролик

G2 встретятся в финале BLAST Premier Fall Final 2024 с NAVI, которые набрали просто монструозную форму и выиграли последние 9 очных встреч против "самураев".

Матч состоится в 17:00 по Киеву и только боги Counter-Strike 2 знают сколько столов нужно будет разбить Ковачу чтобы наконец одолеть "рожденных побеждать".