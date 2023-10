Речь идет о The Evil Within – духовной наследнице не менее культовой Resident Evil. Игра рассказывает о приключениях детектива Себастьяна Кастеллноса в мире монстров и кошмаров.

Уничтожать монстров грубой силой в The Evil Within не получится, поэтому игрокам придется проявлять смекалку.

Сама игра вышла еще в 2014 году и, кроме хоррор-составляющей, привлекла к себе внимание своим хитрым сюжетом, для понимания которого недостаточно было просто пройти игру – нужно было уделить внимание всему ее бэкграунду. У Steam The Evil Within есть 84% положительных отзывов.

Трейлер игры The Evil Within: смотрите видео

Также в магазине всю неделю будут раздавать Eternal Threads – головоломку от первого лица об управлении временем, выборе и его последствиях. Оба проекта будут доступны бесплатно до вечера 26 октября. А через неделю в раздачу пойдут Tandem: Tale of Shadows и The Evil Within 2.