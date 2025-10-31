Создатели Mad Max и Just Cause анонсировали новую игру, которая напомнила геймерам Max Payne и GTA 4

Студия, основанная создателями франшизы Just Cause и игр Mad Max и Rage 2, выпустила тизер дебютного проекта, который своей атмосферой сразу напомнил геймерам Max Payne и GTA 4.

Новая студия соучредителя Avalanche Studios Кристофера Сандберга, показала короткий тизер своей будущей игры, информирует 24 Канал со ссылкой на VGC.

Кардинально другое настроение?

Сандберг успел поработать над множеством известных видеоигр, в частности франшизой экшенов Just Cause, до того как в 2020 году покинул Avalanche Studios и основал новую компанию под названием Liquid Swords.

В феврале этого года стало известно, что после пяти лет существования студию постигли серьезные сокращения и реструктуризация, хотя все это время разработчики работали над дебютным проектом, который описывали как "однопользовательскую ролевую игру с экшеном" и "жесткий взгляд на жанр открытого криминального мира".

И вот появился короткий 10-секундный клип, который анонсирует будущий проект.

Надежда исчезла. Насилие оплачивает аренду. Устраивайтесь поудобнее,

– говорится в загадочном посте разработчиков в X.

Тизер – смотрите видео

Хотя ролик по сути является лишь коротким взглядом на вероятную локацию, геймеры остались весьма довольны увиденным.

Многие поклонники видеоигр отметили визуальную схожесть стиля на такие проекты как Max Payne и GTA 4, которая вышла еще 17 лет назад, что не может не радовать.

Поскольку будущий проект, который еще даже не имеет названия, уже заинтересовал немало потенциальных покупателей, поэтому Liquid Swords стоит попробовать развить этот успех в будущем.