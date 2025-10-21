Настольная версия популярной видеоигры собрала на Kickstarter в 80 раз больше, чем планировала

Настольная адаптация культовой игры на выживание Don't Starve продемонстрировала успех на Kickstarter. Проект под названием Don't Starve: The Board Game превысил свою первоначальную цель финансирования в 50 000 долларов США всего за пять минут. На данный момент кампания собрала более 4 миллионов долларов США, что подтверждает высокий интерес геймеров к физическим версиям известных франшиз.

Что известно о предстоящей игре?

Популярная классическая игра на выживание Don't Starve, впервые вышедшая в 2013 году, имеет прочное присутствие в геймерской культуре. Ее успех в значительной степени обусловлен узнаваемой эстетикой, жутким шармом, сложностью и уникальным художественным стилем, что сделало ее идеальным кандидатом для адаптации в формате настольной игры, пишет 24 Канал со ссылкой на Gameshub.

Успех на Kickstarter особенно заметен на фоне того, что индустрия настольных игр в целом переживает непростое время из-за роста тарифов и повышения стоимости разработки. Организации, такие как Ассоциация производителей игр (Game Manufacturers Association), стремятся усилить охват этого рынка, и высокая доходность таких проектов, как Don't Starve, значительно помогает этому делу. Это также подчеркивает тенденцию, когда настольная игра имеет большие шансы на успех, если она сосредоточена на уже существующем исходном материале, имеющем широкое сообщество фанатов.

Несмотря на то, что первоначальная цель финансирования была установлена на уровне 50 000 долларов США (или 37 000 фунтов стерлингов), она была достигнута почти мгновенно: команда Glass Cannon Unplugged собрала необходимую сумму всего за пять минут. Это было еще 1 октября.

Однако на этом кампания на этом не завершилась и быстро продолжала расти, собрав на данный момент более 4 041 000 долларов США, хотя до завершения еще целых 54 часа.

Смотрите трейлер Don't Starve: The Board Game: видео

Что дополнительно получат игроки?

Значительные поступления позволили разработчикам постоянно добавлять новые "дополнительные цели", пишет GosuGamers. Эти цели, которые сначала стартовали с отметки 100 000 долларов США, затем росли на 50 000, а затем каждый раз на 100 000 долларов США, добавляют новые функции и контент.

Сейчас сообщество уже разблокировала ряд обновлений, в частности:

Компаньона Glommer: расширение включает миниатюру, подставку, специальную доску, карточку Гломмера, жетон цветка и два жетона Гу.

Аксессуар: Классическая Шляпа Бифало (Beefalo Hat).

Карты: две новые карты для нормальной сложности, что доводит общее количество разблокированных до 12.

Звуковую доску: приложение-компаньон позволит во время использования настольной игры воспроизводить классические голоса персонажей Don't Starve, например, жужжание Гломмера или хелготение Пенгуллов.

Также были разблокированы новые цели для дальнейшего выживания в мире The Constant, включая: Токены кротовин (Wormhole Tokens) для быстрого перемещения по карте; Стартовые карты (Starter Cards), добавляющие стратегии и разнообразия в начале игры; Миниатюры маркеров отрастания (Regrowth Marker Miniatures), облегчающие отслеживание регенерации на плитках карты.



Don't Starve: The Board Game / Скриншот 24 Канала

Достижение суммы в 4 миллиона долларов США гарантировало, что все спонсоры получат акриловую подставку, миниатюру персонажа Вурт (Wurt), ее карточку, доску, токены и карты способностей. Последняя финальная цель кампании – 4,1 миллиона долларов США, которая разблокирует цифровой скин Вурт.

Ожидается, что Don't Starve: The Board Game будет выпущена в марте 2027 года.