NAVI объявляет о паузе для своей команды по Dota 2

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere перевела свой основной состав по Dota 2 в неактивное состояние. Причины такого решения нам всем весьма знакомы.

Детали

Представители NAVI заявили, что, несмотря на “довольно неплохие результаты” на последних турнирах, в частности Clavision Snow Ruyi Invitational и PGL Wallachia Season 2, где команда впервые за долгое время вошла в перечень лидеров, все же им не удается “собрать конкурентный состав из постоянных игроков”, говорится в заявлении на сайте Natus Vincere.

Интересно NAVI Junior победили в 20 сезоне Европейской профессиональной лиги

Дело в том, что некоторые участники команды находились в составе на временной основе, как замена отсутствующих игроков, и в дальнейшем не смогут представлять клуб.

Оценив альтернативные доступные варианты укомплектования команды, мы решили заморозить основной ростер по Dota 2,

– говорится в заявлении.

Организация поблагодарила всех игроков, которые представляли ее в течение года. На последнем турнире в Бухаресте клуб играл с дублерами Мирославом “BOOM” Биканом, Клементом “Puppey” Ивановым и Божидаром “bzm” Богдановым. Однако стало известно, что они не будут продолжать.

На предстоящих турнирах сезона Natus Vincere планирует быть представленной только составом NAVI Junior, а также, судя по всему, будет искать новых кандидатов на основной состав.

Прежний состав Natus Vincere:

Артем “Yuragi” Голубев.

Сухбат “sanctity-” Отгондаваа.

Дмитрий “nefrit” Тарасич.

Бакит “Zayac” Емильжанов.

Арман “Malady” Оразбаев.

Виталий “Sword_Art” Петькин (тренер).

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