Разработчик игры The Last of Us говорит, что студия Naughty Dog существует вовсе не ради игр

Студия Naughty Dog создает выдающиеся сюжетные хиты, однако истинная цель ее деятельности выходит далеко за пределы привычного игрового бизнеса. По крайней мере, так считает бывший разработчик игр "The Last of Us" и "Uncharted". Разработчики вкладывают годы в масштабные одиночные проекты из-за особой бизнес-модели материнской корпорации.

Главная миссия Naughty Dog

Производство одиночных игр класса AAA становится все дороже, особенно на фоне перехода большинства компаний к играм-сервисам с бесконечной прибылью. Однако японский гигант сознательно финансирует длительные и дорогостоящие разработки без онлайн-компонента, ведь дорогие сюжетные блокбастеры стимулируют продажи PlayStation 5, пишет GamesRadar.

Naughty Dog на самом деле существует для продажи аппаратного обеспечения Sony. Студия настолько великолепна, поскольку она не ориентирована на прибыль так сильно, как другие компании, ведь она существует как флагман для продажи консолей,

– прокомментировал бывший художник по визуальным эффектам The Last of Us и Uncharted 4 Мэтт Редфорд.

В интервью для YouTube-канала Kiwi Talkz он отметил, что компания зарабатывает прежде всего на консолях, и такая стратегия отлично работает. Именно эксклюзивность таких шедевров, как The Last of Us, Uncharted или God of War, делает платформу привлекательной для покупателей.

Если бы разработчики стремились только к продажам игр, они выпускали бы их на всех платформах, подобно текущей стратегии Microsoft с игрой Halo. Однако для Sony уникальность контента остается ключевой ценностью бренда.

Таким образом, эта модель объясняет, почему собственные студии Sony, Microsoft и Nintendo могут уделять больше времени доработке своих игр. Эксклюзивные проекты ценны не только как отдельные продукты, но и как аргумент в пользу покупки конкретной консоли. Хочешь поиграть в The Last of Us – покупай PlayStation. Хочешь Halo – покупай Xbox. Нужен Mario – бери Nintendo.