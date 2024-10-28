NAVI Junior выиграли очередной турнир по Counter-Strike 2

United21 – это турниры для европейских коллективов. Первый сезон состоялся в апреле 2023 года и с тех пор непрерывная серия соревнований продолжается, собирая команды со всего континента. В последнее время призовой фонд вырос до 10 000 долларов. Только что завершившийся Season 21 привлек две украинские команды – L&G и NAVI Junior. Последняя в итоге и забрала главный приз.

NAVI Junior уже в третий раз подряд побеждают в United21, поскольку украинская команда боролась за первенство в двадцатом и девятнадцатом сезонах, которые проходили в сентябре и в начале октября 2024 года, пишет официальный сайт NAVI.

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Детали

В 20 сезоне NAVI Junior дошли до финала со своими украинскими коллегами из L&G. Они встретились в последнем матче, обыграв соперников с результатом 2:0. На этот раз L&G недалеко убежала, опустившись со второго на третье место, а NAVI в финальном поединке встретились с DRILLAS. Результат – 2:1 в нашу пользу.

NAVI Junior заработали 6 000 долларов .

. Второму месту досталось 3 000 долларов.

Третье место забрало 1 000 долларов.

Как отмечают в NAVI, команда начала доминировать в результатах уже в групповом этапе, переиграв GenOne с результатом 2:0 и kONO.ECF с результатом 2:1.

За первые три матча плей-офф Junior не потеряли ни одной карты, разгромив Heimo Esports, WOPA Esport и DRILLAS. В конце они не дали DRILLAS отыграться и закрепили свое первенство.

United21 вернется с 22 сезоном уже 30 октября. Судя по турнирным таблицам, NAVI Junior участвовать не будут, однако мы снова сможем увидеть L&G. Но пока неизвестно, с кем они сыграют свой первый матч.