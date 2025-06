NAVI Junior победили в решающем матче открытых квалификаций The International: что дальше

Украинцы из NAVI Junior одержали победу в решающем матче открытой квалификации The International 2025 и вышли в закрытую фазу отбора. Команда победила в пяти поединках, когда соперниками были одни из сильнейших команд. Теперь им остался поединок за финальный посев в таблице.

Ключевые моменты

Сначала NAVI Junior одержали три подряд победы в матчах формата Best of 1, после чего провели еще две встречи в формате Best of 3. Среди соперников были Outsiders и 4Pirates, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление NAVI.

Смотрите также NAVI появятся на одном из самых любимых турниров по Dota 2

Следующим соперником NAVI Junior станет 1win Team. Этот матч не только определит окончательный посев в закрытой квалификации, но и может повлиять на плей-офф вскоре. Решающий этап квалификации состоится с 13 по 17 июня, где десять команд будут бороться за два слота на главный турнир года – The International 2025.

Напомним, The International 2025 – это главное событие года в дисциплине Dota 2. Оно состоится с 4 по 14 сентября. Финальная часть пройдет с 11 по 14 сентября, а участие в ней примут восемь лучших команд.

В этом году турнир будет иметь обновленный формат: организаторы впервые введут швейцарскую систему и изменят механику посева.

Valve уже открыла продажу билетов. Кроме матчей, организаторы проведут конкурс косплея с призовым фондом 18 500 евро.

Состав NAVI Junior на данный момент следующий: