NAVI Junior победили в решающем матче открытых квалификаций The International: что дальше
- NAVI Junior победили в открытой квалификации The International 2025 и вышли в закрытую фазу, где сыграют с 1win Team для определения окончательного посева.
- The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября с обновленным форматом, включая швейцарскую систему и конкурс косплея с призовым фондом 18 500 евро.
Украинцы из NAVI Junior одержали победу в решающем матче открытой квалификации The International 2025 и вышли в закрытую фазу отбора. Команда победила в пяти поединках, когда соперниками были одни из сильнейших команд. Теперь им остался поединок за финальный посев в таблице.
Ключевые моменты
Сначала NAVI Junior одержали три подряд победы в матчах формата Best of 1, после чего провели еще две встречи в формате Best of 3. Среди соперников были Outsiders и 4Pirates, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление NAVI.
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Следующим соперником NAVI Junior станет 1win Team. Этот матч не только определит окончательный посев в закрытой квалификации, но и может повлиять на плей-офф вскоре. Решающий этап квалификации состоится с 13 по 17 июня, где десять команд будут бороться за два слота на главный турнир года – The International 2025.
Напомним, The International 2025 – это главное событие года в дисциплине Dota 2. Оно состоится с 4 по 14 сентября. Финальная часть пройдет с 11 по 14 сентября, а участие в ней примут восемь лучших команд.
В этом году турнир будет иметь обновленный формат: организаторы впервые введут швейцарскую систему и изменят механику посева.
Valve уже открыла продажу билетов. Кроме матчей, организаторы проведут конкурс косплея с призовым фондом 18 500 евро.
Состав NAVI Junior на данный момент следующий:
- Тарас "gotthejuice" Линников;
Артем "Niku" Бачкур;
Юрий "pma" Прок;
Бакит "Zayac" Эмильжанов Бакит "Zayac" Эмильжанов;
Станислав "Riddys" Митрошкин.