Рейтинг HLTV: NAVI держат лидерство, а украинцы с B8 достигают новых рекордов

Последний рейтинг команд по Counter-Strike 2, опубликованный HLTV 2 сентября 2024 года, показывает, что украинская команда Natus Vincere (NAVI) удерживает первое место. В то же время другая украинская команда, B8, дебютировала в топ-30 после сильного выступления на последних турнирах впервые за свою историю.

В постоянно конкурентном мире Counter-Strike 2 Natus Vincere (NAVI) в очередной раз укрепила свои позиции ведущей команды в мире, согласно последним рейтингам, опубликованными HLTV.

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Несмотря на недавнюю неудачу против Vitality на турнире IEM Cologne 2024, которая ненадолго лишила их первого места, NAVI вернули себе лидерство. Это произошло на фоне успешной квалификации к BLAST Premier Fall Final 2024, престижному турниру по CS 2.

Тем временем украинская киберспортивная организация B8 достигла значительного успеха, впервые ворвавшись в топ-30 мирового рейтинга HLTV. Эта новая, историческая для команды веха, стала следствием их квалификации на Perfect World Shanghai Major 2024 EU RMR, что является новым достижением на международной арене.

Обновленный рейтинг также демонстрирует интенсивную конкуренцию среди лучших команд. Vitality, которая недавно бросила вызов доминированию NAVI, занимает второе место с 946 баллами, за ней следуют Spirit, MOUZ и G2. Среди других заметных команд – Faze, Virtus.pro и Liquid, которые остаются в топ-10.

Согласно последнему рейтингу, топ-10 команд выглядит следующим образом: