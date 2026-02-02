NAVI на грани выбывания из IEM Krakow: что нужно знать о текущем состоянии турнира

Начало выступления Natus Vincere на IEM Krakow получилось контрастным. Команда смогла переломить непростую серию против действующих чемпионов BLAST Bounty, но почти сразу снова столкнулась с соперником, который уже давно является для нее неудобным. Турнир в Польше быстро показал реальное положение сил и заставил NAVI бороться за выживание.

Почему старт NAVI в Кракове получился таким противоречивым?

Для начала напомним, что Natus Vincere начали IEM Krakow сразу с групповой стадии, попав туда благодаря своим предыдущим результатам. Зато такие команды, как Passion UA и B8 должны были играть в Play-In, откуда успешно вылетели на прошлой неделе, пишет 24 Канал.

NAVI стартовали на турнире с напряженной победы над PARIVISION со счетом 2:1. Серия сразу задала тон всему матчу – никакой стабильности, много мелких ошибок и постоянная борьба за контроль игры. На Dust2, пике PARIVISION, NAVI выдали мощный старт, быстро поведя 5:0 в защите. Впоследствии соперник сумел сократить отставание, а после выигранного пистолетного раунда сравнял счет. Лишь лучшая реализация с автоматами позволила команде Олекси "Aleksib" Виролайнена закрыть карту 13:11 и избежать овертайма.

Впрочем, эйфория длилась недолго. В матче верхней сетки NAVI снова сошлись со своим ожесточенным соперником – российской Spirit, которая пытается делать вид, что она сербская. Эта дуэль в который раз подтвердила тенденцию последних лет: Spirit оформили уже одиннадцатую победу над NAVI, выиграв серию 2:0, пишет HLTV.

На Mirage NAVI выглядели конкурентно, дважды брали пистолетные раунды и довели карту до овертайма. Но индивидуальная форма игрока donk и неожиданный камбэк zont1x в дополнительное время принесли Spirit победу 16:14.

Dust2 превратилась в односторонний матч – Spirit полностью контролировали темп и закрыли игру 13:3.

Что теперь ждет NAVI?

После этого поражения NAVI оказались в нижней сетке, где им предстоит матч-реванш против FURIA. Для команды путь в плей-офф теперь стал значительно сложнее, а каждая следующая серия – без права на ошибку.

Если украинская команда проиграет, она вылетит из турнира, который, по данным Liquipedia, приготовил для команд 1 миллион долларов. Passion UA и B8 уже поехали домой со скромными 2500 долларами в кармане.

По данным NAVI, матч украинской команды состоится в 20:00 по Киеву.