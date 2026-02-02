Укр Рус
Games Кіберспорт NAVI на межі вибування з IEM Krakow: що треба знати про поточний стан турніру
2 лютого, 18:34
2

NAVI на межі вибування з IEM Krakow: що треба знати про поточний стан турніру

Олександр Гайдамашко

Початок виступу Natus Vincere на IEM Krakow вийшов контрастним. Команда змогла переломити непросту серію проти чинних чемпіонів BLAST Bounty, але майже одразу знову зіткнулася з суперником, який уже давно є для неї незручним. Турнір у Польщі швидко показав реальний стан сил і змусив NAVI боротися за виживання.

Чому старт NAVI в Кракові вийшов таким суперечливим?

Для початку нагадаємо, що Natus Vincere почали IEM Krakow одразу з групової стадії, потрапивши туди завдяки своїм попереднім результатам. Натомість такі команди, як Passion UA та B8 мусили грати в Play-In, звідки успішно вилетіли минулого тижня, пише 24 Канал.

Дивіться також Що означають ролі у Counter-Strike 2 

NAVI стартували на турнірі з напруженої перемоги над PARIVISION із рахунком 2:1. Серія відразу задала тон усьому матчу – жодної стабільності, багато дрібних помилок і постійна боротьба за контроль гри. На Dust2, піку PARIVISION, NAVI видали потужний старт, швидко повівши 5:0 у захисті. Згодом суперник зумів скоротити відставання, а після виграного пістолетного раунду зрівняв рахунок. Лише краща реалізація з автоматами дозволила команді Олексі "Aleksib" Віролайнена закрити мапу 13:11 і уникнути овертайму.

Втім, ейфорія тривала недовго. У матчі верхньої сітки NAVI знову зійшлися зі своїм запеклим суперником – російською Spirit, яка намагається вдавати, що вона сербська. Ця дуель вкотре підтвердила тенденцію останніх років: Spirit оформили вже одинадцяту перемогу над NAVI, вигравши серію 2:0, пише HLTV.

  • На Mirage NAVI виглядали конкурентно, двічі брали пістолетні раунди й довели мапу до овертайму. Але індивідуальна форма гравця donk і несподіваний камбек zont1x в додатковий час принесли Spirit перемогу 16:14.
  • Dust2 перетворилася на односторонній матч – Spirit повністю контролювали темп і закрили гру 13:3.

Що тепер чекає NAVI?

Після цієї поразки NAVI опинилися в нижній сітці, де їм належить матч-реванш проти FURIA. Для команди шлях у плей-оф тепер став значно складнішим, а кожна наступна серія – без права на помилку.

Якщо українська команда програє, вона вилетить з турніру, який, за даними Liquipedia, приготував для команд 1 мільйон доларів. Passion UA та B8 вже поїхали додому зі скромними 2500 доларами в кармані.

За даними NAVI, матч української команди відбудеться о 20:00 за Києвом.