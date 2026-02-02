Чому старт NAVI в Кракові вийшов таким суперечливим?

Для початку нагадаємо, що Natus Vincere почали IEM Krakow одразу з групової стадії, потрапивши туди завдяки своїм попереднім результатам. Натомість такі команди, як Passion UA та B8 мусили грати в Play-In, звідки успішно вилетіли минулого тижня, пише 24 Канал.

NAVI стартували на турнірі з напруженої перемоги над PARIVISION із рахунком 2:1. Серія відразу задала тон усьому матчу – жодної стабільності, багато дрібних помилок і постійна боротьба за контроль гри. На Dust2, піку PARIVISION, NAVI видали потужний старт, швидко повівши 5:0 у захисті. Згодом суперник зумів скоротити відставання, а після виграного пістолетного раунду зрівняв рахунок. Лише краща реалізація з автоматами дозволила команді Олексі "Aleksib" Віролайнена закрити мапу 13:11 і уникнути овертайму.

Втім, ейфорія тривала недовго. У матчі верхньої сітки NAVI знову зійшлися зі своїм запеклим суперником – російською Spirit, яка намагається вдавати, що вона сербська. Ця дуель вкотре підтвердила тенденцію останніх років: Spirit оформили вже одинадцяту перемогу над NAVI, вигравши серію 2:0, пише HLTV.

На Mirage NAVI виглядали конкурентно, двічі брали пістолетні раунди й довели мапу до овертайму. Але індивідуальна форма гравця donk і несподіваний камбек zont1x в додатковий час принесли Spirit перемогу 16:14.

Dust2 перетворилася на односторонній матч – Spirit повністю контролювали темп і закрили гру 13:3.

Що тепер чекає NAVI?

Після цієї поразки NAVI опинилися в нижній сітці, де їм належить матч-реванш проти FURIA. Для команди шлях у плей-оф тепер став значно складнішим, а кожна наступна серія – без права на помилку.

Якщо українська команда програє, вона вилетить з турніру, який, за даними Liquipedia, приготував для команд 1 мільйон доларів. Passion UA та B8 вже поїхали додому зі скромними 2500 доларами в кармані.

За даними NAVI, матч української команди відбудеться о 20:00 за Києвом.