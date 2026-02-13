Чи стане Cluj-Napoca головною несподіванкою сезону?
Турнір стартує в суботу, 14 лютого, а плей-оф прийматиме BT Arena в Клуж-Напоці. Учасники розіграють 1,25 мільйона доларів призових і клубних виплат – сума, яка робить подію повноцінним S-Tier протистоянням, навіть якщо вона поступається за історичною вагою мейджорам чи таким івентам, як IEM Cologne або IEM Kraków, пише HLTV.
Фактично це третій великий турнір року. Після сенсаційної перемоги PARIVISION на BLAST Bounty та тріумфу Vitality у Кракові команди переміщуються до Румунії – і склад учасників цього разу майже без втрат.
Майже повний топ – але без одного фаворита
Із 16 запрошених команд лише дві відмовилися – Team Spirit та Liquid, пише Play.gg. Відсутність Spirit, які нині вважаються однією з найсильніших команд світу, відчутна, однак немає причин сумувати за росіянами. Це знімає частину тиску з головних претендентів на титул – зокрема для Vitality, G2 та MOUZ.
До речі, саме MOUZ є чинними чемпіонами турніру. Перемога на Cluj-Napoca 2025 залишається їхнім останнім S-Tier титулом, тож румунська арена для них має символічне значення.
Склад учасників
На турнірі виступлять:
- Vitality
- FURIA
- Falcons
- MOUZ
- PARIVISION
- FaZe
- Natus Vincere
- G2
- The MongolZ
- Aurora
- Astralis
- 3DMAX
- FUT
- B8
- paiN
- HEROIC
Географія широка – від Бразилії до Монголії. Це гарантує різноманіття стилів і непередбачувані матчі вже на груповому етапі.
Формат – швейцарська система
Турнір стартує зі швейцарської стадії на 16 команд. П’ять раундів визначать вісімку найкращих. Для виходу в плей-оф потрібно здобути три перемоги, три поразки означають виліт. Далі – класична сітка single-elimination перед глядачами на BT Arena.
Такий формат традиційно створює хаос уже з першого дня, адже кожна поразка суттєво ускладнює турнірний шлях.
Перший день – одразу гучні зустрічі
Організатори не стали розгойдувати інтригу поступово. Уже в стартовому раунді фанати побачать:
- Natus Vincere проти Astralis
- Vitality проти G2 – центральний матч дня
- MOUZ проти PARIVISION
- FaZe проти HEROIC
- Falcons проти 3DMAX
- FURIA проти B8
- The MongolZ проти paiN
- Aurora проти FUT
Особливу увагу привертає дуель Vitality – G2. Вона може одразу показати, чи французька організація зберігає темп початку 2025 року.
Розподіл призових
Фонд у 1,25 мільйона доларів розподілять так:
- 1 місце – 450 000 доларів
- 2 місце – 200 000 доларів
- 3 місце – 137 500 доларів
- 4 місце – 87 500 доларів
- 5 – 8 місця – 50 000 доларів
- 9 – 11 місця – 31 250 доларів
- 12 – 14 місця – 18 750 доларів
- 15 – 16 місця – 12 500 доларів
Різниця між раннім вильотом і виходом у плей-оф відчутна, що лише підсилює напругу.