Чим саме буде Esports Nations Cup з CS2?

Організатором змагання виступає Esports World Cup Foundation. Ця ж організація займається славнозвісним Чемпіонатом світу з кіберспорту. Як повідомляється, Esports Nations Cup буде чимось схожим до Esports World Cup, тобто включатиме цілу низку ігор в рамках одного великого заходу, але замість команд з різноманітним складом орієнтуватиметься на склади за національністю, тобто від імені конкретних країн, пише Dust2.

Counter-Strike 2 офіційно назвали серед списку дисциплін Esports Nations Cup. Подія пройде з 10 по 15 листопада в Ер-Ріяді, а загальний призовий фонд становитиме 1 мільйон 320 тисяч доларів. Турнір збере 24 національні команди, сформовані за принципом громадянства.

Кожна збірна має складатися виключно з п’яти гравців однієї країни, без змішаних паспортів чи подвійного громадянства. Такий підхід відсилає до старих міжнародних форматів і позиціонується як ідейний спадкоємець серій ESWC, World Championships від E-Frag та китайських турнірів WESG.

Водночас подія отримала статус Tier 2 у системі VRS, що вже стало предметом суперечок. За регламентом, команда може заробити рейтингові очки лише у випадку, якщо в її складі виступають щонайбільше три гравці з одного клубу, який входить до рейтингу VRS станом на 1 червня. Це обмеження фактично унеможливлює участь повноцінних топових ростерів у форматі збірних.

Проблема дат

Ще один чутливий момент – календар. Дати Esports Nations Cup майже повністю перетинаються з BLAST Rivals Fall 2026, який, за даними Liquipedia, проходитиме з 11 по 15 листопада. Це створює прямий конфлікт для провідних гравців та організацій, змушуючи обирати між комерційно вигідним клубним турніром і виступом за національну команду.

Як пройде відбір?

Система відбору на турнір багаторівнева. Спочатку за офіційним рейтингом VRS від 1 червня буде визначено 96 країн, допущених до кваліфікацій. Якщо необхідної кількості не набереться, організатори використають рейтинги FACEIT Elo найкращих гравців з інших регіонів.

Далі відбудуться 96 національних кваліфікацій, у кожній з яких змагатимуться від 32 до 64 команд за системою single elimination. Переможець кожного відбору стане офіційною збірною своєї країни. Після цього ці команди потраплять до десяти регіональних кваліфікацій, де у форматі double elimination визначаться 24 фіналісти.

Кількість слотів залежатиме від регіону – наприклад, Західна Європа отримає чотири місця, Північна Америка – три, а Океанія – одне.

Як проходитиме сам турнір?