У NAVI будет последняя попытка на PGL Wallachia Season 6

Команда Natus Vincere столкнулась с серьезным испытанием на пути к плей-офф престижного турнира PGL Wallachia Season 6. После побед в предыдущем раунде, судьба коллектива решалась в напряженном противостоянии с европейским составом MOUZ. Этот матч определил, смогут ли NAVI досрочно обеспечить себе место в следующем этапе соревнований.

Где сейчас Natus Vincere на PGL Wallachia Season 6?

Накануне решающего поединка Natus Vincere находились в шаге от выхода в плей-офф турнира PGL Wallachia Season 6, имея статистику 2-1 в швейцарской системе. Третий проигрыш – и состав уехал бы домой. Команда одержала уверенную победу над GamerLegion со счетом 2:0 в предыдущем матче, что значительно укрепило ее позиции. Она также сыграла против BetBoom и Heroic, демонстрируя высокий уровень подготовки и готовность бороться за самые высокие места. Для гарантированного прохода в следующую стадию соревнований украинскому клубу было достаточно победить всего в одном матче, пишет 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

Смотрите также Passion UA вылетела из BLAST Rivals Season 2: кто победил украинскую команду

Следующим соперником украинской команды стала MOUZ, которая также подошла к этому противостоянию с результатом 2-1, отмечает официальный сайт Natus Vincere. Европейский коллектив начал турнир с победы над Roar, после чего уступил Team Spirit, а в третьем раунде в напряженной борьбе одолел Xtreme Gaming со счетом 2:1.

Стоит отметить, что перед началом сезона MOUZ почти полностью обновили свой состав, в который вошли такие игроки, как Crystallis, MidOne, BOOM, yamich и Seleri. Этот фактор сделал их непредсказуемым и опасным противником.

Матч прошел в формате "best of 3" 18 ноября в 10 утра. Победа в этой встрече позволила бы выйти в плей-офф и избежать дополнительного давления в последнем раунде группового этапа. Однако NAVI не удалось победить соперника. Это поражение означает, что именно MOUZ обеспечили себе место в следующей стадии турнира. Однако для NAVI борьба еще не закончена.

Что дальше?

Теперь статистика NAVI в групповой стадии составляет 2-2. Это не выбивает команду из турнира, но ставит ее в условия, где права на ошибку больше нет – это последний шанс.

Впереди Natus Vincere ждет решающий матч против другой команды с аналогичным счетом. Название команды пока неизвестно.

Победитель этой встречи получит последнюю путевку в плей-офф PGL Wallachia Season 6, а тот, кто проиграет, покинет соревнования.

Таким образом, судьба NAVI на турнире зависит от результата одной-единственной игры, что создает максимальное напряжение как для игроков, так и для их поклонников.