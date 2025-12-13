"Рожденным побеждать" удалось сполна отомстить бразильцам за обиду в первом матче на серверах будапештского праздника CS 2, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

Как NAVI сыграли против FURIA?

Судьба провернула забавную шутку над игроками команд NAVI и FURIA.

В первом же раунде "стадии легенд" эти коллективы уже играли и тогда именно бразильцы вышли победителями, "переехав" оппонентов с разгромным счетом 13:2 на карте Nuke.

После "рожденным побеждать" удалось реабилитироваться и все же попасть в плей-офф, попутно выбив из "Мейджора" другую украинскую команду B8.

Однако, в четвертьфинале в оппонентах NAVI снова оказалась та самая FURIA. Правда, на этот раз все пошло по сценарию Андрея "B1ad3" Городенского.

Противостояние в формате BO3 (3 карты до 2 побед) началось с выбора украинцев. На Mirage Виролайнен и компания смогли установить уверенную доминацию уже в первой половине, закончив ее 8:4 в свою пользу.

При этом NAVI играли за сторону атаки, которая традиционно считается более слабой на этой карте.

Как итог, перейдя в защиту команда добрала нужные раунды и получила общую победу на Mirage с убедительным счетом 13:5.

Решающий момент карты: смотрите видео

Следующей стала Inferno, которую уже выбрали бразильцы. Под стать им, именно эта карта стала самой зажигательной в четвертьфинале, порадовав нейтральных фанатов киберспорта.

Команды сражались на равных, поочередно забрав половины в защите со счетом 9:3 и переведя все в овертайм.

Гениальный клатч от FalleN: смотрите видео

В них сильнее все же оказались "хозяева" пика, которые вырвали победу со счетом 16:13.

Решающим полем битвы стала Train, где состоялся повтор дебютного матча команд на "Мейджоре", но теперь в другую сторону.

makazze удаляет с сервера игроков FURIA: посмотрите ролик

NAVI просто не оставили FURIA никаких шансов, проиграв всего 3 раунда и забрав "поезда" себе в актив – 13:3.

Статистика матча / Скриншот с HLTV

Поэтому, "рожденные побеждать" посрамили всех экспертов, которые предсказывали "дяде" FalleN и компании желанный ими триумф на турнире и прорвались дальше – в полуфинал важнейшего турнира сезона.

