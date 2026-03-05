Уже известно, с кем сыграют Natus Vincere в первый день PGL Wallachia Season 7

Организаторы одного из самых масштабных весенних турниров по Dota 2 обнародовали детали первого игрового дня. Среди участников особое внимание приковано к украинскому коллективу Natus Vincere. Команда получила своего первого соперника в швейцарской сетке, и это противостояние обещает быть очень интересным, учитывая предыдущие результаты коллективов на международной арене.

Кто станет первым соперником NAVI?

Турнирный оператор PGL официально объявил пары первого раунда группового этапа PGL Wallachia Season 7. Старт чемпионата запланирован на 7 марта 2026 года, и именно в этот день Natus Vincere проведут свою первую игру. Соперником украинского клуба стал известный европейский коллектив Tundra Esports, пишет Bo3.

Это противостояние имеет особый подтекст, поскольку команды совсем недавно встречались в рамках DreamLeague Season 28. Тогда победа осталась за Tundra Esports, которые обыграли "Рожденных побеждать" со счетом 2 – 0. Однако на этот раз ситуация может измениться из-за кадровых перестановок в лагере соперника. Известно, что Tundra будет выступать с заменой: вместо игрока Pure на турнире сыграет Parker. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени, отмечает NAVI.

Формат групповой стадии предусматривает швейцарскую систему, где все поединки проходят в формате до двух побед, то есть best-of-three.

Чтобы гарантировать себе место в стадии плей-офф, коллективам необходимо одержать три победы в пяти турах.

В случае трех поражений команда мгновенно выбывает из турнира.

Всего в соревнованиях принимают участие 16 топовых коллективов мира, среди которых такие имена, как Team Liquid и OG.

PGL Wallachia Season 7 будет проходить в столице Румынии, городе Бухарест, непосредственно в студии PGL. Общий призовой фонд события составляет впечатляющую сумму – 1 миллион долларов. После завершения швейцарской сетки только восемь лучших команд пройдут в финальную часть, где их ждет сетка с двойным выбыванием. Гранд-финал турнира запланирован в формате до трех побед.

Как распределили остальные пары?

Кроме матча NAVI, первый игровой день насыщен другими интересными парами:

В 10:00 начнутся встречи OG против Vici Gaming и PARIVISION против Yellow Submarine.

Дневной блок в 13:00 предложит битву Xtreme Gaming с Team Spirit, а также Aurora против MOUZ.

Перед началом игры украинцев, в 16:00, сыграют Team Liquid против BetBoom Team и Falcons против Nemesis.

Одновременно с матчем NAVI в 19:00 состоится встреча Team Yandex и HEROIC.

Организаторы задействуют две параллельные трансляции, чтобы зрители могли следить за всеми сериями одновременно. Стоит отметить, что многие команды прибыли на турнир с заменами, что может внести неожиданные коррективы в результаты первых матчей.

Для Natus Vincere этот турнир является важной возможностью продемонстрировать свою подготовку и взять реванш за прошлые неудачи.

Чемпионат продлится с 7 по 15 марта 2026 года, обещая болельщикам интенсивные и бескомпромиссные поединки.