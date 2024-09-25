Как это было
NAVI VALORANT Autumn Rivalry – всеукраинский турнир, целью которого является развитие местного сообщества. Он является одним из четырех этапов соревнований, которые проходят раз в сезон. На этот раз событие длилось с 14 по 22 сентября, включая два этапа квалификаций, где команды играли по швейцарской схеме до двух побед. Об этом рассказали на официальном сайте NAVI.
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Наряду с командами, которые прошли квалификации, в Play-off появились приглашенные участники, которые показали лучшие результаты в предыдущих этапах. Всего в финальную стадию дошло 4 команды, которые соревновались за призовой фонд в 40 000 гривен. Стадия Play-off проходила по Олимпийской системе на выбывание в формате до двух побед.
Финальный этап разделился на три части:
- Sila4i против Morkva. Победитель – Sila4i.
- 4uHa3ec против KO3AKU. Победитель – KO3AKU.
- Sila4i против KO3AKU. Победитель турнира – KO3AKU.
Призовой фонд распределился следующим образом:
- KO3AKU получили 20 000 гривен.
- Sila4i забрали 10 000 гривен.
- Morkva – 6 000 гривен.
- 4uHa3ec – 4 000 гривен.
Благодаря стабильным результатам во всех трёх прошедших турнирах серии, команды KO3AKU и Sila4i гарантировали себе участие в основном этапе решающего зимнего соревнования серии - NAVI VALORANT Winter Clash.
Morkva благодаря бронзе на Autumn Rivalry получат приглашение в закрытую квалификацию к зимнему турниру. Еще одна команда, Try Hearts, обеспечила аналогичный результат благодаря четвертому месту на Summer Showdown.