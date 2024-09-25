Как это было

NAVI VALORANT Autumn Rivalry – всеукраинский турнир, целью которого является развитие местного сообщества. Он является одним из четырех этапов соревнований, которые проходят раз в сезон. На этот раз событие длилось с 14 по 22 сентября, включая два этапа квалификаций, где команды играли по швейцарской схеме до двух побед. Об этом рассказали на официальном сайте NAVI.

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Наряду с командами, которые прошли квалификации, в Play-off появились приглашенные участники, которые показали лучшие результаты в предыдущих этапах. Всего в финальную стадию дошло 4 команды, которые соревновались за призовой фонд в 40 000 гривен. Стадия Play-off проходила по Олимпийской системе на выбывание в формате до двух побед.

Финальный этап разделился на три части:

Sila4i против Morkva. Победитель – Sila4i.

4uHa3ec против KO3AKU. Победитель – KO3AKU.

Sila4i против KO3AKU. Победитель турнира – KO3AKU.

Призовой фонд распределился следующим образом:

KO3AKU получили 20 000 гривен .

. Sila4i забрали 10 000 гривен.

Morkva – 6 000 гривен.

4uHa3ec – 4 000 гривен.

Благодаря стабильным результатам во всех трёх прошедших турнирах серии, команды KO3AKU и Sila4i гарантировали себе участие в основном этапе решающего зимнего соревнования серии - NAVI VALORANT Winter Clash.

Morkva благодаря бронзе на Autumn Rivalry получат приглашение в закрытую квалификацию к зимнему турниру. Еще одна команда, Try Hearts, обеспечила аналогичный результат благодаря четвертому месту на Summer Showdown.

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